0050跌逾20％進場會賠一屁股嗎？歷史回測勝率85.7％ 持有1年平均報酬32.8％

＊原文發文時間為11月8日

0050跌20%可不可以買 會不會賠一屁股？

元大台灣50（0050）最低觸及87.55元，波段回檔正式跌破20%大關。

台股大盤戲劇化般，最低殺至37,878點後，最後竟又像沒事似地收回39,701點，硬生生拉回近2,000點，守在將近4萬點的大關。

加上週五美股表現也還算穩健，這讓手上還有滿滿現金的人，整個週末都在天人交戰：禮拜一開盤到底該不該閉著眼睛衝進去？還是要再等等，搞不好主力還會再殺一段？

與其憑感覺猜測，我們讓0050的歷史數據來說話。

0050歷史跌幅統計

攤開2003年以來的跌幅區間統計：

大於50%：1次 40%～50%：0次 30%～40%：1次 20%～30%：6次 15%～20%：3次 10%～15%：3次 5%～10%：16次

從歷史統計數據來看，從前波高點跌落（MDD）大於20%的股災只有7次，這次是第8次。

拉長來看，大約5年左右才會發生一次這種等級的修正。不過，近期因為股市迎來大多頭，震幅也跟著劇烈，現在大約1～2年就會發生一次。

跌逾20%進場 歷史回測結果曝光

重點來了，我以回測的方式告訴你：

如果在大跌20%的那天勇敢加碼，這7次股災中，買進後抱滿1年的勝率高達85.7%，而且平均報酬高達32.8%！

你一定會問我：「現在台股將近4萬點，到底可不可以買？」

我的答案是：「4萬5都在買了，現在當然可以買。」

「那買了會不會賠錢？甚至大盤一路跌到3萬5？」

肯定會賠錢。以2008年金融海嘯來說，就算你躲過第一波，直接加碼在「跌破20%」才進場，後續還是遭遇了深不見底的下殺，大約熬了2.5年後，帳面上才真正翻正解套。

進場前先做好資金控管

所以，進場前請先檢視自己的安全邊際有沒有做好。

緊急預備金不能亂花，保留1年開銷的費用。

就算大盤真的跌到3萬5，甚至3萬，你都不會面臨斷頭或被迫出場的窘境。

投資比的是氣長，不是比誰衝動。

複利最重要的不是單次買在最低點，而是用正確的資金控管，讓自己能持續留在市場中。

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