未成年定期定額 ETF 排行出爐 0050、009816、00878入榜

幫孩子準備第一桶金，該從哪一檔開始？凱基證券公布9月未成年戶台、美股定期定額熱門標的TOP 5，台股由元大台灣50（0050）居冠，美股則由追蹤標普500指數的Vanguard標普500指數ETF（VOO）拿下第一。觀察榜單，台、美股前五大熱門標的皆以ETF為主，顯示家長替孩子進行長期投資規劃時，大型指數與ETF成為熱門選擇。

凱基證券觀察台股定期定額排行，前五名全由ETF包辦，元大台灣50（0050）位居第一，凱基台灣TOP50（009816）緊追在後，第三至第五名依序為國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）及富邦台50（006208）；其中，市值型ETF占三席，高股息ETF則有兩席，布局方向集中於具市場代表性及收益訴求的商品。

美股定期定額方面，追蹤標普500指數的VOO位居第一，第二名為追蹤那斯達克100指數的Invesco那斯達克100指數ETF（QQQ），第三至第五名依序為全球股票ETF（VT）、輝達（NVDA）及那斯達克100 ETF（QQQM）。榜單涵蓋美國大型企業、科技權值股及全球股票市場，也反映未成年帳戶偏好以大型指數為核心、搭配科技成長題材。

除投資標的選擇，凱基證券從近一年未成年新戶年齡分布觀察，12至14歲為開戶占比最高的年齡層，占19.4%；其次為9至11歲，占19.3%，兩個年齡層合計占比達38.7%。值得注意的是，未滿1歲的新戶也占7.8%，顯示部分家長早在孩子嬰幼兒時期，就已開始為子女開立投資帳戶。隨著孩子逐步接觸零用錢與日常消費，如何陪伴孩子建立金錢管理觀念、規劃未來教育資金，也成為家長日益重視的理財課題。

為降低小額投資成本，凱基證券的台、美股定期定額手續費均一價優惠至2026年12月31日止，協助家長以分批投入方式累積子女教育金與長期資產。在交易服務方面，凱基證券「隨身e策略」APP提供台股定期定額每檔最低100元申購服務，並設有熱門標的排行及試算功能，台股可選擇每月1日至31日任一日扣款；美股可約定每月1、6、11、16、21及26日扣款，投資人可依資金規劃設定投入頻率。

考量家長替未成年子女開立證券帳戶時，可能面臨全家安排時間臨櫃及準備文件等不便。凱基證券未成年開戶不須孩子親自臨櫃，由法定代理人備妥相關文件，即可依規定至營業據點辦理；若父母其中一方不便到場，也可依規定備妥法定代理人授權書，減少時間安排上的負擔。開戶完成後，家長可透過「隨身e策略」APP母子帳戶功能，切換查看孩子的投資帳戶資訊，方便掌握資產配置狀況。

配合未成年開戶需求，凱基證券同步推出專屬活動，即日起至2027年2月15日，於活動頁填寫「未成年開戶預約表單」，並依規定臨櫃完成台、美股未成年新戶開戶，符合資格者可獲Speak AI英語口說學習服務Premium方案免費體驗1個月，限量200份；另可參加易遊網萬元親子旅遊金抽獎，共5組，每組價值約新台幣2萬元，可用於「環島之星三麗鷗萌旅號」指定親子旅遊方案。

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