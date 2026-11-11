快訊

黃仁勳涉諜風波恐丟執行長！外媒點名蘇姿丰等4名可能接班人

黃仁勳照常上班！晨會為婚外情道歉 員工揭公司內部氣氛

蔣友柏砍外送費省到爆！重返廚房煮飯氣到爆粗口 嗆年輕人：愛追名牌

聽新聞
0:00 / 0:00

台股主動式 ETF 新兵00418A今掛牌交易 交投熱絡

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股主動式ETF新兵-主動復華台灣新星（00418A）11日正式掛牌交易。上市首日開紅盤，盤中股價最高來到10.21元，開盤十多分鐘成交量就突破13萬多張，交投熱絡。

根據復華投信官網資料顯示，00418A上個月募集期共募得新臺幣近百億元，目前前十大持股及比重分別為：台積電（2330）（6.7%）、欣興（3037）（5.2%）、奇鋐（3017）（5.2%）、台光電（2383）（5.1%）、聯發科（2454）（4.3%）、旺矽（6223）（3.9%）、南亞（1303）（3.9%）、健策（3653）（3.9%）、日月光投控（3711）（3.6%）、川湖（2059）（3.7%）。

主動復華台灣新星ETF（00418A）經理人戎宜蘋表示，考量近期市場籌碼仍在沉澱、短線波動較大，採取分批布局、穩健建倉的策略，掛牌初期之持股比例控制在約八成，以大型、具流動性的權值股為基底，控制投資組合波動並保留資金，待籌碼穩定後再逐步加碼。

戎宜蘋指出，核心持股以訂單展望明確、營收獲利已實質兌現的大型權值股為主，分布在先進製程、封測、PCB與載板、電源與散熱等供給吃緊的AI 伺服器關鍵環節，選股上聚焦規格升級帶來結構性成長的公司，降低單純受惠漲價題材與評價偏高個股的權重。

此波中小型股修正幅度較深，戎宜蘋認為，光通訊、測試介面、高階被動元件等部分優質個股如評價已浮現吸引力，現階段先少量布局以控制波動，待恐慌情緒消化、籌碼趨於穩定後，再分批加碼，掌握評價修復與成長的雙重機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 主動式

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

兩檔主動式ETF明掛牌

主動式ETF上周加碼TOP10金融股占多數 這檔加碼1.4萬張

台股再跌千點主動ETF幾乎全倒 這檔逆勢漲逾4%

外資買賣超冠軍竟都是「這類 ETF」 00403A獲買超9.7萬張

相關新聞

黃金10年漲307％還不是最猛！金礦股飆634％…009834、009835布局雙商機

黃金10年漲307%，金礦股指數更飆634%；AI基建推升銅鋁需求，009834、009835布局貴金屬與工業金屬商機。

009830等於原物料「大盤型ETF」！一次布局銅、鋁、黃金與稀土 搶搭AI礦業商機

中信金屬及礦業ETF（009830）將於11月23日至27日募集，聚焦美國本土礦業，涵蓋銅、鋁、黃金、稀土等原物料，布局AI資料中心需求。

ETF買不到1張別難過！0050近159萬人跟你一樣、006208更超過半數

集保資料顯示，0050有158萬9,514人持有不到1張，006208未滿千股占53.68%，為10檔ETF中最高。

台股震盪主動式ETF績效突圍！00980A配息0.688元、00985A含息報酬48.2％

台股震盪之際，00980A今年含息報酬40.3%、配息0.688元；00985A含息報酬48.2%，兩檔主動式ETF抗跌且配息亮眼。

台股ETF法人喊低接 專家：聚焦基本面穩健、具護城河優勢產業龍頭

台股連二紅，自6日低點以來已反彈4,874點或12.8%，同期間台股ETF也紛紛展現強勁的反彈力道，共計有超過52.08%標的反彈幅度贏過大盤，其中有以槓桿型以及主動領跑。

未成年定期定額 ETF 排行出爐 0050、009816、00878入榜

幫孩子準備第一桶金，該從哪一檔開始？凱基證券公布9月未成年戶台、美股定期定額熱門標的TOP 5，台股由元大台灣50（0050）居冠，美股則由追蹤標普500指數的Vanguard標普500指數ETF（VOO）拿下第一。觀察榜單，台、美股前五大熱門標的皆以ETF為主，顯示家長替孩子進行長期投資規劃時，大型指數與ETF成為熱門選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。