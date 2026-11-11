台股主動式 ETF 新兵00418A今掛牌交易 交投熱絡

台股主動式ETF新兵-主動復華台灣新星（00418A）11日正式掛牌交易。上市首日開紅盤，盤中股價最高來到10.21元，開盤十多分鐘成交量就突破13萬多張，交投熱絡。

根據復華投信官網資料顯示，00418A上個月募集期共募得新臺幣近百億元，目前前十大持股及比重分別為：台積電（2330）（6.7%）、欣興（3037）（5.2%）、奇鋐（3017）（5.2%）、台光電（2383）（5.1%）、聯發科（2454）（4.3%）、旺矽（6223）（3.9%）、南亞（1303）（3.9%）、健策（3653）（3.9%）、日月光投控（3711）（3.6%）、川湖（2059）（3.7%）。

主動復華台灣新星ETF（00418A）經理人戎宜蘋表示，考量近期市場籌碼仍在沉澱、短線波動較大，採取分批布局、穩健建倉的策略，掛牌初期之持股比例控制在約八成，以大型、具流動性的權值股為基底，控制投資組合波動並保留資金，待籌碼穩定後再逐步加碼。

戎宜蘋指出，核心持股以訂單展望明確、營收獲利已實質兌現的大型權值股為主，分布在先進製程、封測、PCB與載板、電源與散熱等供給吃緊的AI 伺服器關鍵環節，選股上聚焦規格升級帶來結構性成長的公司，降低單純受惠漲價題材與評價偏高個股的權重。

此波中小型股修正幅度較深，戎宜蘋認為，光通訊、測試介面、高階被動元件等部分優質個股如評價已浮現吸引力，現階段先少量布局以控制波動，待恐慌情緒消化、籌碼趨於穩定後，再分批加碼，掌握評價修復與成長的雙重機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。