黃金10年漲307％還不是最猛！金礦股飆634％…009834、009835布局雙商機

黃金漲勢強勁，但金礦股的表現更驚人！根據2015年至2025年底的統計，黃金價格累計上漲307%，金礦股指數卻飆升634%，漲幅超過黃金兩倍。隨著貴金屬行情延燒，加上AI資料中心、電網建設帶動工業金屬需求，礦業投資再度成為市場焦點。

金礦股為何能跑贏黃金？市場分析指出，礦業公司除了受惠金價上漲，還有企業獲利與營運槓桿的加乘效果。以2024年至2026年的數據來看，黃金價格上漲83%，金礦公司股價漲幅則超過160%，呈現明顯差距。

不只黃金，AI基礎建設也帶動銅、鋁等工業金屬需求。2015年至2025年底，銅價累計上漲166%，相關礦業股指數則上漲328%。從資料中心擴建、電網升級到能源轉型，都讓工業金屬的重要性持續受到關注。

看準貴金屬與礦業商機，投信推出貝萊德iShares安碩世界黃金ETF（009834）及貝萊德iShares安碩世界礦業ETF（009835），分別布局全球黃金相關礦業，以及涵蓋銅、鋁等工業金屬的礦業投資機會。

黃金需求方面，全球央行持續增持也是市場關注的支撐因素。引述資料，2022年後各國央行每年購金量超過1,000噸，穩定幣發行商泰達（Tether）也成為重要買家。

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