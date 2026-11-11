00878三因素激勵股民 上周反增近3.7萬人

台股上周跌逾5,500點，盤點全台364檔台股ETF中，共有239檔受益人數下降，其中僅112檔呈現正成長，另有部分持平；而國泰永續高股息ETF（00878）單周受益人增加近3.7萬人，為台股被動式高股息ETF之首。00878即將迎來今年第四次收益分配， 11月16日為參與這次配息最後買進日，11月17日除息，預定12月11日發放。

00878上周受益人增量放大，國泰永續高股息（00878）基金經理人江宇騰分析，可從三個面向觀察。首先，台股回檔可能促使原有分批布局計畫的投資人重新評估進場時點；其次，00878即將迎來今年第四次收益分配，也可能提高投資人對其關注度；第三，00878同時配置金融與科技股，以主要持股中信金（2891）與廣達（2382）為例，前者的銀行業務涵蓋放款利息與財富管理手續費，後者可觀察AI伺服器訂單與出貨進度。兩類企業的獲利來源不同，讓投資人可在同一組合中兼顧金融與科技配置。

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