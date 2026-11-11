ETF買不到1張別難過！0050近159萬人跟你一樣、006208更超過半數

台股ETF受益人數持續受到市場關注，但買進ETF的投資人，未必人人都持有一整張。根據2026年10月22日集保股權分散表資料，在10月人氣榜前10檔ETF中，元大台灣50（0050）有高達158萬9,514人持有不到1張；富邦台50（006208）雖然人數較少，未滿千股的受益人占比卻達53.68%，相當於每2名持有人，就有超過1人不到1張。

若從持有人數觀察，0050以近159萬人最為突出，占全體受益人42.72%；006208則有38萬5,850人持有不足千股，占比53.68%。兩檔同樣追蹤台灣50指數的ETF，持股分布卻有明顯差異。至於富邦科技（0052），持有不到1張的人數為13萬3,922人，占28.43%。

ETF名稱／代號 不到1張人數 總受益人數 占比 006208 富邦台50 385,850 718,740 53.68% 0050 元大台灣50 1,589,514 3,720,414 42.72% 0052 富邦科技 133,922 471,105 28.43% 0056 元大高股息 399,989 1,741,232 22.97% 00981A 主動統一台股增長 192,174 953,873 20.15% 00878 國泰永續高股息 309,247 1,706,814 18.12% 00919 群益台灣精選高息 220,144 1,500,550 14.67% 009816 凱基台灣TOP50 121,933 986,544 12.36% 00929 復華台灣科技優息 57,828 484,055 11.95% 00403A 主動統一升級50 48,526 784,963 6.18%

資料來源：集保股權分散表



資料日期：2026年10月22日



不只市值型ETF，高股息產品也有不少持有人尚未累積到整張。元大高股息（0056）持有不足1張的比例為22.97%，國泰永續高股息（00878）18.12%，群益台灣精選高息（00919）14.67%，復華台灣科技優息（00929）則為11.95%。主動式ETF方面，00981A為20.15%，00403A為6.18%。

從這份統計可以看出，不同ETF的持股數量分布差異不小。006208在這10檔ETF中，未滿1張的持有人占比最高，但0050因受益人基數龐大，實際人數反而高出許多。因此，單看人數或百分比，都不足以完整呈現一檔ETF的持有人結構。

值得留意的是，持有不到1張不代表投資金額一定較少，更不能直接與財力畫上等號。由於ETF價格不同，投資人也可能透過定期定額逐步累積，或同時持有其他股票、基金。這項數據僅反映特定時間的持有單位數，並非資產規模，也無法據此判斷哪一檔ETF更受小資族或大戶青睞。

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