ETF買不到1張別難過！0050近159萬人跟你一樣、006208更超過半數
台股ETF受益人數持續受到市場關注，但買進ETF的投資人，未必人人都持有一整張。根據2026年10月22日集保股權分散表資料，在10月人氣榜前10檔ETF中，元大台灣50（0050）有高達158萬9,514人持有不到1張；富邦台50（006208）雖然人數較少，未滿千股的受益人占比卻達53.68%，相當於每2名持有人，就有超過1人不到1張。
若從持有人數觀察，0050以近159萬人最為突出，占全體受益人42.72%；006208則有38萬5,850人持有不足千股，占比53.68%。兩檔同樣追蹤台灣50指數的ETF，持股分布卻有明顯差異。至於富邦科技（0052），持有不到1張的人數為13萬3,922人，占28.43%。
|ETF名稱／代號
|不到1張人數
|總受益人數
|占比
|006208 富邦台50
|385,850
|718,740
|53.68%
|0050 元大台灣50
|1,589,514
|3,720,414
|42.72%
|0052 富邦科技
|133,922
|471,105
|28.43%
|0056 元大高股息
|399,989
|1,741,232
|22.97%
|00981A 主動統一台股增長
|192,174
|953,873
|20.15%
|00878 國泰永續高股息
|309,247
|1,706,814
|18.12%
|00919 群益台灣精選高息
|220,144
|1,500,550
|14.67%
|009816 凱基台灣TOP50
|121,933
|986,544
|12.36%
|00929 復華台灣科技優息
|57,828
|484,055
|11.95%
|00403A 主動統一升級50
|48,526
|784,963
|6.18%
資料來源：集保股權分散表
資料日期：2026年10月22日
不只市值型ETF，高股息產品也有不少持有人尚未累積到整張。元大高股息（0056）持有不足1張的比例為22.97%，國泰永續高股息（00878）18.12%，群益台灣精選高息（00919）14.67%，復華台灣科技優息（00929）則為11.95%。主動式ETF方面，00981A為20.15%，00403A為6.18%。
從這份統計可以看出，不同ETF的持股數量分布差異不小。006208在這10檔ETF中，未滿1張的持有人占比最高，但0050因受益人基數龐大，實際人數反而高出許多。因此，單看人數或百分比，都不足以完整呈現一檔ETF的持有人結構。
值得留意的是，持有不到1張不代表投資金額一定較少，更不能直接與財力畫上等號。由於ETF價格不同，投資人也可能透過定期定額逐步累積，或同時持有其他股票、基金。這項數據僅反映特定時間的持有單位數，並非資產規模，也無法據此判斷哪一檔ETF更受小資族或大戶青睞。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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