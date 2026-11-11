009830等於原物料「大盤型ETF」！一次布局銅、鋁、黃金與稀土 搶搭AI礦業商機

隨著全球AI資料中心擴建潮全面啟動，關鍵原物料需求正掀起第二波礦業成長週期。

中國信託投信推出全台首檔聚焦美國本土礦業的中信金屬及礦業ETF（009830），預計於11月23日至27日展開IPO募集。基金經理人施絜心（Amy）在影音節目中分析，這波由AI引爆的礦業浪潮核心在於美國本土，投資人不宜押注單一礦種，而應透過多元配置掌握戰略原物料的結構性商機。

施絜心指出，原物料市場過去一年輪番上漲，從黃金、白銀到銅礦與國防稀土等金屬，價格變動不僅牽涉供需前景，更受到地緣政治、出口管制與政府戰略政策等多重複雜因素牽動。

對一般投資人而言，精準預測單一礦種的難度極高，甚至可能面臨大幅波動風險。回測歷史數據顯示，採多元礦種配置的長期表現，往往優於押注單一礦種。

009830涵蓋電力運輸必備的銅、資料中心基礎原料鋼鐵、散熱關鍵金屬鋁，以及貴金屬黃金、白銀、稀土與鈾礦等，概念形同原物料的「大盤型ETF」。

針對市場關注為何聚焦美國本土，施絜心說明，美國是目前全球AI資料中心建置與發展最快速的市場，背後缺電壓力也帶動龐大的電網更新需求，是全球原物料需求端的最核心引擎。

此外，在全球供應鏈重組與各國限制關鍵礦產出口的背景下，美國正強力建構本土關鍵礦產供應鏈，由政府直接投資、融資背書甚至設立價格下限，協助業者克服前期龐大的探勘、開採與冶煉成本，營造出開採、加工至供應全在美國境內完成的「內循環」格局。

在指數設計上，009830追蹤「標普金屬及礦業精選行業指數」，成分股採用「修正式等權法」計算。施絜心解釋，該機制在等權基礎上納入流動性與市值條件，避免資金過度重押少數超大型權值股，讓不同礦產子產業均能維持均衡佔比，確保各類原物料商機皆能同步受惠。

中國信託投信表示，從半導體晶片、設備氣體、資料中心、電力電網一路延伸到上游關鍵原物料，009830的加入補齊了AI產業鏈投資的拼圖，提供投資人免除挑選單一礦種困擾、一鍵佈局美國戰略礦產資源的新選擇。

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