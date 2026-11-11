瞄準金礦股10年多頭行情 009834、009835搶攻黃金礦業新商機

全球股市震盪，但金礦股上周逆勢揚！2026年10月30日以來僅五個交易日，那斯達克100指數下跌超過4%，台股跌幅更超過12%；反觀世界金礦指數同期間大漲約12.76%（(以富時TIP世界黃金指數為代表，以新台幣計算績效），反映出市場資金正積極尋找AI擁擠交易之外的投資契機，

貝萊德iShares安碩世界黃金礦業ETF傘型證券投資信託基金旗下兩檔ETF子基金：貝萊德iShares安碩世界黃金ETF（009834）及貝萊德iShares安碩世界礦業ETF（009835），結合貝萊德30多年於黃金與礦業累積的全球領先經驗與投資研究實力，讓投資人透過ETF，盡可能掌握黃金價值與全球礦業需求升級的投資契機，也能分散這波全球高度聚焦AI類股的投資潮，兩檔ETF即日起至11月13日熱烈募集。

009834、009835擬任基金經理人楊貽甯表示，在AI引發的市場大幅波動之際，黃金、礦業行情反而成為市場焦點，且從長期表現來看，黃金與礦業股票表現相較於實體黃金、礦業價格漲勢更鮮明。根據彭博相關資料統計，2016年至2025年間，國際金價累計上漲約307%，同期金礦股指數漲幅則高達約634%，漲幅超過金價兩倍。銅價與礦業指數也出現類似的走勢，2016年至2025年間，銅價上漲約166%，礦業股指數漲幅約328%，漲幅同樣接近兩倍。在黃金需求持續、AI基礎建設與全球電氣化推升金屬需求之際，市場焦點正逐步從「買黃金、買金屬」，延伸至具備營運槓桿的金礦與礦業類股。

楊貽甯分析，金礦股在黃金多頭期間展現更高的價格彈性，關鍵來自企業的營運槓桿，當金價上漲、開採成本相對穩定時，增加的金價收入可進一步反映在礦商利潤上。統計2024年至2026年，在假設2026年金價持平於2025年底水準的情境下，黃金價格漲幅估計約82%，金礦商營運現金利潤增幅則可達約163%，約呈現2倍的營運槓桿效果。換言之，投資金礦股市透過企業獲利成長參與黃金行情，長期而言報酬率有機會勝過投資金價本身。

礦業方面，楊貽甯說明，礦業行情的長期結構已不只由景氣循環驅動，不論是AI、電氣化及國防支出，都在推升銅、鋁、鋼、鎳等關鍵金屬需求。資料顯示，全球資料中心規模目前預估將由2025年的82GW增至2030年的219GW，約放大逾2.6倍，而每新增1MW資料中心用電容量，約需60至75噸金屬與礦物，預估2025年至2030年新增礦產需求總量可達約822萬至1,027萬噸。但需求加速的同時，礦產供給並無法快速跟上，成為支撐全球礦業長期投資題材的重要結構性力量。

貝萊德投信這次推出貝萊德世界黃金ETF（009834）及貝萊德世界礦業ETF（009835），募集期間為11月9日至11月13日。009834追蹤富時TIP世界黃金指數，布局全球黃金與白銀礦業公司；009835追蹤富時TIP世界礦業指數，投資範圍則從礦產開採延伸至金屬加工、設備及零組件，以全球布局參與AI、電氣化、基礎建設等趨勢帶動的資源需求，投資人可分別掌握黃金長期需求，以及全球關鍵資源與礦業產業鏈的成長機會，為投資組合增加不同於傳統股債資產的布局選擇。

銅礦股與礦業股價格走勢。資料來源：彭博

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