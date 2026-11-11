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台股震盪主動式ETF績效突圍！00980A配息0.688元、00985A含息報酬48.2％

聯合新聞網／ 綜合報導
台股震盪之際，主動野村臺灣優選（00980A）最新配息0.688元、年化配息率12.07%；主動野村台灣50（00985A）今年以來含息報酬率達48.2%，兩檔ETF的收益與成長表現受到關注。中央社
台股震盪之際，主動野村臺灣優選（00980A）最新配息0.688元、年化配息率12.07%；主動野村台灣50（00985A）今年以來含息報酬率達48.2%，兩檔ETF的收益與成長表現受到關注。中央社

輝達涉外調查疑慮引發股市劇烈回檔，市場關注資金避險去向。

資深分析師陳唯泰在財經節目中指出，儘管國際雜音不斷，但台灣供應鏈核心仍在實質營收，近期回檔反而是「利空測底」；而在盤勢震盪之際，具備「抗震力」與「高配息」特質的主動式ETF，成為投資人逢低承接、進可攻退可守的關鍵工具，其中又以野村投信旗下的主動野村臺灣優選（00980A）與主動野村台灣50（00985A）表現最受矚目。

00980A在近期大盤回檔中展現強勁防禦力與成長潛力，成為當前市場的重點焦點。陳唯泰分析，00980A今年以來含息報酬率達40.3%，上周盤勢大跌時修正17.7%，波動度維持在中等水準。

其投資組合採50檔多元配置，核心持股涵蓋台積電、聯發科、川湖、鴻海、台光電、南亞、健策、欣興、台達電與南亞科，兼備AI主流權值龍頭與盤面隱藏型黑馬股。

陳唯泰特別強調，00980A雖然並非單純訴求高息的產品，但從2025年11月以來，每季的配息金額與年化配息率均呈現「U型向上」逐季走高，最新一期配息達0.688元、年化配息率衝上12.07%。

在11月除息的主動式ETF中，隨著部分同業已於月初除息完畢，00980A為目前少數兼具抗震價差與高息收益的標的，本次除息的最後買進日為11月16日，適合作為投資人拉回時分批布局的防禦首選。

另一檔同屬野村旗下的00985A同樣表現亮眼。號稱「0050升級版」的00985A，主動策略鎖定剔除0050成分股中的弱勢股，並自市值50至150名中主動挑選優質個股納入。

其今年以來含息報酬率高達48.2%，上周全市場重挫時僅回檔13.7%，展現極佳的抗跌能力；搭配最新半年配年化配息率達18.09%，在資本利得與收益分配上均居領先地位。

面對大盤震盪洗盤，00985A與00980A這類波動度中等、抗跌能力強且配息突出的主動型ETF，既能在市場拉回時發揮息收緩衝效果，又能在後續反彈時緊跟主流股漲勢，是投資人逢低建立防禦與收益部位的參考方向。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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