兆豐00943將於11月17日除息 等權重策略分散個股集中風險

近期受到美國政治版圖變動，以及部分市場對AI相關監管疑慮的影響，引發全球資金風格切換，導致美股與台股科技板塊出現劇烈震盪與籌碼清洗。面對外資短線調節壓力，金管會於11月6日宣布自9日起實施穩定股市五大救市措施，包含調降盤中借券賣出委託上限至3%、提高融券保證金成數至130%...等限空政策，力求維護資本市場穩定。

兆豐投信表示，隨著政策面築起防線，加上台股大盤本益比已回落，市場籌碼也加速清理。上周五大盤融資金額大減逾400億元，顯示浮額逐步消化。從長線視角來看，市場本益比隨修正回到合理區間，反而為中長線資金提供逢低分批布局的優質時機。

在市場震盪尋求支撐的階段，具備穩健特性的台股高股息商品，成為穩健型投資人的重要選項。其中，深受市場矚目的兆豐00943在同類型高股息ETF當中，受益人數呈現逆勢突圍的穩步成長。根據臺灣集保結算所統計，兆豐00943自2026年9月以來，受益人數增長72%，相較於同類型高股息ETF平均7.7%的成長率，顯示等權重與電子高息的雙重策略，在近期市況中格外匯聚市場人氣。00943即將迎來新一次收益分配，除息交易日定於11月17日，想參與這次最新收益分配的投資人，最晚須在11月16日（含）前買進並持有。

兆豐投信投資團隊分析，近期引發AI供應鏈賣壓的因素，多屬物理性限制（如電力供應、電網建置進度，以及先進封裝產能吃緊）與短期的資金風格轉換，並非AI終端需求消失。針對擔憂追價風險或持股過於集中的穩健型投資人，兆豐投信建議，00943採用「等權重」配置策略，能有效分散單一個股的集中風險，在市場波動期間，更能發揮電子等權重策略的防禦與布局優勢。

歷史經驗顯示，當加權指數隨外資調節出現回檔，若能在重要均線附近出現「價穩量縮」的止跌訊號且匯率趨穩，通常是中長線資金評估加碼的時機。兆豐投信建議，投資人不妨善用除息前的最後買進機會，參與00943的最新收益分配，在政策出動與台股長線成長雙重利基下，逐步網羅兼具電子產業成長與股息收益的長線機會。

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