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009826布局全球產業輪動！0050聚焦台股權值股…AI下一波成長機會受關注
利用009826布局未來產業 賺取豐厚的市場報酬
最近慢慢感覺到產業的輪動，行情似乎慢慢從半導體AI晶片轉往未知的方向，唯有利用貝萊德世界股票（009826）在某個產業未崛起之前「把稻草堆買下來！」才不會錯過豐厚的報酬。
產業的輪動，包括AI本身，所謂AI，是一個新興科技產業鏈的廣稱，細分來說也是會有許多階段：上游中游下游：晶片運算→硬體組裝→終端應用，一關接一關，台積電屬於較前端的半導體晶片！
台灣的AI概念股廣泛分佈在AI宇宙不同階段，如果下一波AI流程的重心轉回美國企業繼續接棒，大部分資金就會流回美股，美股就會從目前的水平開始噴發，趁早利用009826布局正是時候。
當然這只是可能性之一，未來黑馬也可能是其他國家，但因為009826囊括全世界股票，所以不會錯過任何國家或產業的報酬。
這幾個月台灣投資人應該注意到台積電的股價輸給元大台灣50（0050），全世界AI重心慢慢開始轉移，晶片陸續會交接給下一個流程，主導那個流程的企業就在009826成分股之中。
購買全世界股票就是囊括所有可能性，而0050屬於單一國家半導體科技產業集中，絕代風華似乎到了頂點，江山代有才人出，也該輪到下一個主角上場了。
◎本文獲 009826貝萊德世界股票收藏家 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
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