高股息ETF抗跌、領息好安心？0050跌20.6％、00929也跌近2成 00713僅跌1％

台股近期劇烈震盪，高股息ETF是否比較抗跌，再度成為市場焦點。以10月6日至11月6日收盤價比較，元大台灣50（0050）下跌20.6%，復華台灣科技優息（00929）也跌19.5%，元大台灣高息低波（00713）則僅跌約1%，表現差距明顯。

其他高股息ETF方面，國泰永續高股息（00878）同期下跌約9%，群益台灣精選高息（00919）跌約5%。同樣主打股息收益，跌幅卻相差甚遠，關鍵在於成分股與選股策略，而非ETF名稱。

以00713為例，根據元大投信資料，其追蹤指數從市值前250大、具流動性的上市公司中，依財務體質、獲利能力、股息及波動等條件篩選50檔股票，並透過權重配置降低投資組合波動。

相較之下，00929追蹤「特選臺灣科技優息指數」，聚焦科技產業；0050則追蹤台灣50指數，以大型權值股為主。由於選股方式與產業配置不同，面對科技股修正時，跌幅自然可能出現差異。

不過，抗跌不代表反彈更快。11月9日台股反彈，0050單日上漲5.35%，00713僅漲0.56%，顯示低波動策略雖有機會減緩跌勢，但市場快速回升時，也可能落後大型權值股。

ETF 10/6～11/6跌幅 11/9漲幅 0050 元大台灣50 -20.6% +5.35% 00929 復華台灣科技優息 -19.5% — 00713 元大台灣高息低波 約-1% +0.56% 00878 國泰永續高股息 約-9% — 00919 群益台灣精選高息 約-5% —

此外，ETF股價漲跌不等於實際投資報酬。臺灣證券交易所提醒，配息率不等於報酬率，若僅比較收盤價、未計入期間配息，可能無法完整反映投資績效。

對長期投資人而言，除了殖利率，更應留意成分股、產業配置及選股規則。若只因短期跌幅較小，就在市場修正後急著換股，也可能錯過原有持股的反彈行情。

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