美企獲利連三季高成長！美股ETF蓄勢高飛 法人建議分批布局

根據Factset截至6日的統計，S&P500企業已有88%公布財報，當中84%的公司獲利優於預期，第3季S&P500企業獲利年增率可望達31.4%，可能是連續第三個季度獲利增速都保持在25%以上。法人建議透過美股ETF分批參與行情。

觀察S&P500各次產業獲利表現，以能源、資訊科技表現最佳，獲利年增率分為149.4%和69.2%，其他產業包括原物料、工業、公用事業、通訊服務、不動產也都有雙位數的獲利增速。整體來看，儘管美股持續受到政經不確定因素干擾，在基本面與企業營運保持穩健向，仍對美股表現提供支撐。

群益投信美股研究團隊表示，美股向來為全球股市領頭羊，靠健康的產業輪動持續開創牛市格局，儘管仍有地緣政治變化、貨幣政策動向等因素干擾投資情緒，但期中選舉後政治不確定性也跟著緩解，加上美國經濟仍展現韌性，經濟成長有望優於去年，企業獲利也維持強勁增長，相對有利於美股表現。

群益S&P500ETF（009823）經理人謝明志指出，美股企業獲利與經濟數據仍展現韌性，製造業活動改善、勞動市場也保持穩健，為美股表現帶來底氣，不過市場也持續評估AI資本支出、融資需求與資料中心政策影響，故相關產業即使成長前景依舊看好，短期仍不免受消息面干擾而波動，建議穩健型投資人不妨透過美股市值型ETF來掌握行情。

透過廣泛布局於美股多元產業，有助掌握美股成長行情，也能降低單一產業投資風險。其中，標普500指數因成分股組成廣泛，布局追蹤該指數的美股ETF形同於布局全產業美股，有助於全方位掌握美股行情。

近期科技股拉回修正，標普500指數因為涵蓋美股市值高達八成以上，產業多元且分散，表現相對穩健。過去股神巴菲特曾多次推薦標普500指數作為核心配置，近期美國政府更將標普500指數，作為「美國兒童帳戶」核心投資標的。長期穩定績效推升元大S&P500在證交所10月定期定額戶數再創新高，扣款金額、受益人數同步成長。建議投資人如想參與美股長線成長，建議可納入最具代表性的S&P500指數ETF。

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