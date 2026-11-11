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台股10月歷史新高後急轉直下 主動式ETF面臨抗跌考驗

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股自10月歷史新高後急轉直下，台股主動式ETF也迎來一場抗跌力大考，而22檔台股主動式ETF平均跌幅達23.4%，高於大盤同期的跌幅14%。值得注意的是，掩護性買權並非抗跌保證，經理人的選股與配置能力才是關鍵。

台股自10月6日盤中創下49,968點的歷史新高後快速修正，台股主動式ETF也迎來一場抗跌能力壓力測試。根據統計，截至11月10日，22檔具完整區間資料的台股主動式 ETF，期間平均跌幅達23.4%，但也有部分主動式ETF，可以把跌幅控制在20%以內，同樣都是主動式管理，不同產品間績效差距已明顯擴大。

值得注意的是，市場普遍認為可透過收取權利金增加收益來源的「掩護性買權（Covered Call）」策略，在這波急跌行情中卻未必等同於抗跌保證。從績效表現來看，四檔採取掩護性買權策略的主動式ETF中，主動摩根台灣鑫收本波下跌15.96%、主動聯博動能50下跌16.62%，是唯二跌幅控制在20%以內的產品。

相較之下，主動國泰動能高息下跌24.33%，主動中信台灣收益跌幅達25.8%，因此即使同樣採取掩護性買權策略，不同ETF因投資組合、選股邏輯及操作方式有所差異，實際抗跌效果仍存在落差。

法人指出，受限於法規，目前國內相關產品對掩護性買權的操作，不得超過基金總資產價值的25%，也意味即使有了權利金收入，但在遇到這種大幅修正的環境下，能提供的下檔緩衝程度也有限。因此，當市場出現大幅度的修正時，真正決定基金抗跌程度的核心，仍在經理人的選股、產業配置與持股調節能力。

策略上，主動安聯台灣高息經理人廖本隆分享，目前投資組合以金融控股為最大產業配置，藉此提升持股多元性並掌握市場資金輪動機會；成長布局則廣泛涵蓋半導體晶圓代工、先進封裝、IC設計、散熱等。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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