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歐洲資管巨頭首度攻台發行ETF 鎖定A級美元債23日開募

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

歐洲最大資產管理公司東方匯理資產管理進軍台灣ETF市場，推出在台首檔ETF匯理A級公司債（00993B），為台灣投資人提供更多元的固定收益配置選擇。

匯理A級公司債追蹤彭博TPEx 20-35年期AAA-A美元公司債指數，聚焦成熟市場的高信用品質發行企業，發行價10元，月配，本月23至27日募集。這檔ETF依據追蹤指數編製規則，篩選票面利率排名前30%的債券，期望在維持優質信用評等的同時，提升收益潛力，目前93%在美國。

東方匯理投信總經理暨執行長黃日康（Johnny Wong）表示，東方匯理深耕台灣市場逾20年，長期服務通路及機構法人客戶，此次推出 ETF，是在台業務發展的自然延伸，是深化在地業務布局的重要里程碑。匯理A級公司債是長期布局台灣ETF市場的第一步，結合集團全球投資專業與ETF實力，期望為台灣投資人提供更多元的投資解決方案。

黃日康指出，此次推出首檔台灣 ETF，展現東方匯理積極拓展亞洲市場的策略布局，回應亞洲投資人持續演變的投資需求。台灣是亞洲最具活力的 ETF 市場之一，擁有深厚的本地儲蓄基礎與完善的機構投資生態系，並展現運用ETF建構多元投資解決方案的需求。

東方匯理ETF及指數業務亞洲（日本除外）銷售主管梁嘉駿（Sunny Leung）表示，台灣ETF市場的成長是一項重要發展，東方匯理以符合在地需求的產品，提供投資人布局固定收益資產的選擇。未來數個月，東方匯理將持續擴充亞洲與台灣市場的 ETF 掛牌產品陣容。

梁嘉駿表示，長天期優質公司債在不同市場周期中都具有配置優勢，尤其在經濟成長放緩、市場波動加劇的環境下，有助於提升投資組合品質，同時掌握收益機會。

東方匯理投信指出，從過去三年市場表現來看，即使基準利率自高點回落，美元A級公司債的票息率仍維持在5%以上。在台股明顯波動期間，這類債券的跌幅較有限，部分期間甚至上漲，凸顯分散投資組合風險的潛力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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