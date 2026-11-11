台股ETF法人喊低接 專家：聚焦基本面穩健、具護城河優勢產業龍頭

台股連二紅，自6日低點以來已反彈4,874點或12.8%，同期間台股ETF也紛紛展現強勁的反彈力道，共計有超過52.08%標的反彈幅度贏過大盤，其中有以槓桿型以及主動領跑。

觀察從低點以來台股ETF漲幅表現，平均繳出12.3%，在前十強的類型表現上，四檔槓桿型ETF漲幅都在兩成之上並且包辦前四，擁有動態調整優勢的主動式也有五檔入列，被動式原型一檔。從發行商來看，三檔是台新投信旗下產品、群益投信也有兩檔入列。

依序為國泰臺灣加權正2的28.5%、富邦臺灣加權正2的28.3%、元大台灣50正2的27.1%、群益臺灣加權正2的26.2%、主動群益科技創新18.00%、台新臺灣IC設計17.9%、主動永豐科技趨勢17.8%、主動台新臺灣中小17.7%、主動中信台灣卓越17.5%、主動台新優勢成長17.3%。

富邦臺灣加權正2經理人林威宇表示，隨上市櫃企業陸續公布10月營收，市場焦點將回歸企業獲利與基本面表現，若科技權值股營運展望維持正向，搭配外資賣壓趨緩，有助台股逐步重拾上攻動能。惟正向兩倍槓桿ETF波動風險較高，投資人應審慎評估風險承受能力，留意市場變化並適時調整部位。

反彈力最強的主動式ETF是主動群益科技創新，展望後市，經理人陳朝政表示，在AI需求保持強勁，相關應用落地兌現，AI效應也進一步擴散至非AI族群，有助為台股帶來實質支撐，故對後續台股成長動能仍正向看待。

在投資布局方面，具技術與產能優勢的廠商有望提升議價能力，進而帶動獲利與股價表現，投資前景值得期待，可聚焦基本面穩健、具護城河優勢的產業龍頭，掌握AI長期成長動能，並持續關注AI技術迭代周期，提前卡位題材短線爆發契機。

主動台新臺灣中小經理人沈建宏表示，觀察CSP雲端業務持續成長強勁，算力需求暢旺，第4季仍為AI相關零組件出貨旺季，多數個股在2027年仍有獲利翻倍成長機會。

許多個股投資價值浮現，國安基金進場加強信心面，且近期融資瘦身有成，籌碼面有利，台股反彈行情看俏，可逢低分批承接台股ETF。

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