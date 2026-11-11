聽新聞
0:00 / 0:00

台股ETF法人喊低接 專家：聚焦基本面穩健、具護城河優勢產業龍頭

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股ETF展現強勁反彈力道，共計有超過52.08%標的反彈幅度贏過大盤。聯合報系資料照
台股ETF展現強勁反彈力道，共計有超過52.08%標的反彈幅度贏過大盤。聯合報系資料照

台股連二紅，自6日低點以來已反彈4,874點或12.8%，同期間台股ETF也紛紛展現強勁的反彈力道，共計有超過52.08%標的反彈幅度贏過大盤，其中有以槓桿型以及主動領跑。

觀察從低點以來台股ETF漲幅表現，平均繳出12.3%，在前十強的類型表現上，四檔槓桿型ETF漲幅都在兩成之上並且包辦前四，擁有動態調整優勢的主動式也有五檔入列，被動式原型一檔。從發行商來看，三檔是台新投信旗下產品、群益投信也有兩檔入列。

依序為國泰臺灣加權正2的28.5%、富邦臺灣加權正2的28.3%、元大台灣50正2的27.1%、群益臺灣加權正2的26.2%、主動群益科技創新18.00%、台新臺灣IC設計17.9%、主動永豐科技趨勢17.8%、主動台新臺灣中小17.7%、主動中信台灣卓越17.5%、主動台新優勢成長17.3%。

富邦臺灣加權正2經理人林威宇表示，隨上市櫃企業陸續公布10月營收，市場焦點將回歸企業獲利與基本面表現，若科技權值股營運展望維持正向，搭配外資賣壓趨緩，有助台股逐步重拾上攻動能。惟正向兩倍槓桿ETF波動風險較高，投資人應審慎評估風險承受能力，留意市場變化並適時調整部位。

反彈力最強的主動式ETF是主動群益科技創新，展望後市，經理人陳朝政表示，在AI需求保持強勁，相關應用落地兌現，AI效應也進一步擴散至非AI族群，有助為台股帶來實質支撐，故對後續台股成長動能仍正向看待。

在投資布局方面，具技術與產能優勢的廠商有望提升議價能力，進而帶動獲利與股價表現，投資前景值得期待，可聚焦基本面穩健、具護城河優勢的產業龍頭，掌握AI長期成長動能，並持續關注AI技術迭代周期，提前卡位題材短線爆發契機。

主動台新臺灣中小經理人沈建宏表示，觀察CSP雲端業務持續成長強勁，算力需求暢旺，第4季仍為AI相關零組件出貨旺季，多數個股在2027年仍有獲利翻倍成長機會。

許多個股投資價值浮現，國安基金進場加強信心面，且近期融資瘦身有成，籌碼面有利，台股反彈行情看俏，可逢低分批承接台股ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 法人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股ETF績效回溫 槓桿型上揚逾9% 主動式、半導體也同步大漲逾7%

台股ETF引爆搶買潮 本周淨申購逾2,000億

台股ETF受益人數突破2,000萬 連四周創新高

半導體ETF買點浮現 法人看好長線獲利

相關新聞

美企獲利連三季高成長！美股ETF蓄勢高飛 法人建議分批布局

根據Factset截至6日的統計，S&P500企業已有88%公布財報，當中84%的公司獲利優於預期，第3季S&P500企業獲利年增率可望達31.4%，可能是連續第三個季度獲利增速都保持在25%以上。法人建議透過美股ETF分批參與行情。

台股震盪不減ETF買氣！AI長線趨勢未變 半導體商品資金力挺

近期台股波動加劇，但投資人逢低布局意願不減，資金持續流向具備產業成長題材的台股ETF。根據統計，11月以來台股ETF已發行受益權單位總數增幅排行榜出爐，涵蓋多檔半導體、科技及電子產業相關ETF，反映資金趁市場回檔，積極布局AI成長題材。

台股ETF法人喊低接 專家：聚焦基本面穩健、具護城河優勢產業龍頭

台股連二紅，自6日低點以來已反彈4,874點或12.8%，同期間台股ETF也紛紛展現強勁的反彈力道，共計有超過52.08%標的反彈幅度贏過大盤，其中有以槓桿型以及主動領跑。

台股10月歷史新高後急轉直下 主動式ETF面臨抗跌考驗

台股自10月歷史新高後急轉直下，台股主動式ETF也迎來一場抗跌力大考，而22檔台股主動式ETF平均跌幅達23.4%，高於大盤同期的跌幅14%。值得注意的是，掩護性買權並非抗跌保證，經理人的選股與配置能力才是關鍵。

加密貨幣不只買幣！投信ETF搶攻兆元商機

著眼全球產業趨勢、最新科技脈動、未來生活型態需求，國內投信陸續推出ETF瞄準加密生態系商機，第一金全球加密科技ETF（009838）已正式獲准募集，將是繼聯邦美國金融創新ETF後又一檔搶進加密貨幣領域，安聯加密科技與金融創新主動式ETF也伺機推出募集。

歐洲資管巨頭首度攻台發行ETF 鎖定A級美元債23日開募

歐洲最大資產管理公司東方匯理資產管理進軍台灣ETF市場，推出在台首檔ETF匯理A級公司債（00993B），為台灣投資人提供更多元的固定收益配置選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。