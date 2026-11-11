加密貨幣不只買幣！投信ETF搶攻兆元商機

著眼全球產業趨勢、最新科技脈動、未來生活型態需求，國內投信陸續推出ETF瞄準加密生態系商機，第一金全球加密科技ETF（009838）已正式獲准募集，將是繼聯邦美國金融創新ETF後又一檔搶進加密貨幣領域，安聯加密科技與金融創新主動式ETF也伺機推出募集。

第一金全球加密科技ETF鎖定挖礦、交易、託管到算力等加密生態系相關技術。第一金投信表示，隨著各國政策開放與監管制度更加完善，加密貨幣投資工具發展更趨成熟，國際大型投資銀行、法人投資機構的資產部位中紛紛納入加密貨幣工具，第一金全球加密科技ETF提供投資人參與受惠未來科技應用與獲利成長動能的主題式ETF投資新選擇。

Bloomberg統計資料顯示，過去15年，加密貨幣市值由10億美元成長至今（2026）年9月底達1.8兆美元，並且被多國納入戰略儲備貨幣；VISA統計，穩定幣每月交易量，2020年9月僅160億美元，至9月底3,250億美元，成長逾19倍。

另一個值得留意的發展在資產代幣化應用，包括股票、債券、不動產等皆出現代幣化新型態，目前規模達386億美元，花旗樂觀預估至2030年規模上看8.2兆美元，五年複合成長率達252.8%。

聯邦投信表示，聯邦美國金融創新ETF展現科技創新的成長潛力，以及底層儲備資產的透明度。

隨著2027年美國聯邦數位支付新法規實施進入倒數階段，市場預期將迎來新一波產業轉型期。

財經專家指出，在全球監管架構逐步完善的趨勢下，具備合規優勢的數位支付基礎設施將成為下一階段的市場焦點。

投資人除可持續關注美國國家級監管政策的最新動向，也可配置相關ETF，超前部署數位金融的未來發展。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。