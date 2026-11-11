台股震盪不減ETF買氣！AI長線趨勢未變 半導體商品資金力挺

近期台股波動加劇，但投資人逢低布局意願不減，資金持續流向具備產業成長題材的台股ETF。根據統計，11月以來台股ETF已發行受益權單位總數增幅排行榜出爐，涵蓋多檔半導體、科技及電子產業相關ETF，反映資金趁市場回檔，積極布局AI成長題材。

觀察11月以來台股ETF受益權單位數增幅前十名，富邦台灣半導體ETF（00892）以15.8%居冠，其次為元大富櫃50的14.3%、元大科技市值的11.8%，永豐智能車供應鏈及兆豐電子高息等權則分別成長10.7%及10.4%。其中，00892預計11月17日除息，每受益權單位擬配發4元，成為近期市場關注焦點。

富邦台灣半導體ETF（00892）經理人陳双吉表示，近期國際科技股受市場情緒及資金輪動影響，台股半導體族群短線波動加大，但全球AI基建投資趨勢並未改變。隨大型雲端服務供應商持續擴大資本支出，帶動先進製程、先進封裝、半導體設備及測試介面等需求成長，台灣半導體供應鏈仍是AI產業發展的重要受惠者。

陳双吉指出，近期台股劇烈震盪，國安基金進場及限空措施雙管齊下，有助於緩和市場恐慌情緒、改善投資信心，為台股止跌回穩創造有利條件。

此外，市場近期對AI資料中心建置速度產生疑慮，主要反映大規模基礎建設面臨電力、水資源供應及環境審查等現實挑戰，部分投資計畫可能因此調整時程，但並不代表AI長期需求轉弱。

短期科技股估值及本益比可能面臨修正壓力，惟AI產業中長期成長方向仍未改變。

兆豐電子高息等權ETF投資團隊分析，近期引發AI供應鏈賣壓的因素，多屬物理性限制（如電力供應、電網建置進度，以及先進封裝產能吃緊）與短期的資金風格轉換，並非AI終端需求消失。針對擔憂追價風險或持股過於集中的穩健型投資人，兆豐電子高息等權ETF採用「等權重」配置策略，能有效分散單一個股的集中風險，在市場波動期間，更能發揮電子等權重策略的防禦與布局優勢。

歷史經驗顯示，當加權指數隨外資調節出現回檔，若能在重要均線附近出現「價穩量縮」的止跌訊號且匯率趨穩，通常是中長線資金評估加碼的時機。

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