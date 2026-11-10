東方匯理首檔台灣ETF登場 聚焦20至35年期AAA至A級美元公司債

歐洲資產管理巨擘東方匯理資產管理今（10）日宣布正式進軍台灣ETF市場，推出在台首檔ETF（指數股票型基金），「東方匯理20-35年期AAA至A級美元公司債券ETF (00993B)」，為台灣投資人提供更多元的固定收益配置選擇。

此次推出首檔台灣ETF，展現東方匯理積極拓展亞洲市場的策略布局，透過擴充產品陣容，回應亞洲投資人持續演變的投資需求。東方匯理認為，台灣是亞洲最具活力的ETF市場之一，擁有深厚本地儲蓄基礎與完善機構投資生態系，也持續展現對多元投資解決方案的需求，以及投資人對運用ETF建構投資組合日益濃厚的興趣。

東方匯理投信總經理暨執行長黃日康 (Johnny Wong) 表示，進軍台灣ETF市場，是深化在地業務布局的重要里程碑。東方匯理深耕台灣市場逾20年，長期服務通路及機構法人客戶，此次推出ETF，是在台業務發展的自然延伸。結合集團全球投資專業與ETF實力，期望為台灣投資人提供更多元的投資解決方案。

東方匯理ETF及指數業務亞洲（日本除外）銷售主管梁嘉駿（Sunny Leung）指出，透過00993B，將以符合在地需求的ETF產品形式，提供台灣投資人布局固定收益資產的選擇。他也強調，未來幾個月將持續擴充亞洲與台灣市場的ETF掛牌產品陣容。

東方匯理認為，長天期優質公司債在不同市場周期中具有配置優勢，尤其在經濟成長放緩、市場波動加劇的環境下，有助於提升投資組合品質，同時掌握收益機會。

從過去三年市場表現來看，即使基準利率自高點回落，美元A級公司債的票息率仍維持在5%以上。在台股出現明顯波動的期間，這類債券跌幅相對有限，部分期間甚至呈現上漲，凸顯其分散投資組合風險的潛力。

00993B以20至35年期、信用評等介於AAA至A級的美元公司債為投資標的，聚焦已開發市場的高信用品質發行企業。ETF 依據追蹤指數編製規則，篩選票面利率排名前30%的債券，期望在維持優質信用評等的同時，提升收益潛力。在投資門檻與配息設計方面，00993B每受益權單位發行價格為新台幣10元，並採月配息機制。

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