市場震盪加劇選股重要性 台灣科技產業競爭力受矚目

近期全球金融市場震盪加劇，美國科技企業財報表現分化，加上市場關注聯準會後續政策走向，使科技股漲多後出現獲利了結賣壓。不過，多數法人認為，目前市場調整主要反映投資人重新評估企業評價與獲利前景，而非科技產業成長動能出現反轉。隨著人工智慧應用持續擴大，產業發展焦點正逐漸從基礎建設投入階段，邁向商業模式落地與獲利成效驗證的新階段。

在全球科技版圖中，台灣持續扮演關鍵角色。根據主計總處公布資料，2026年第三季經濟成長率概估達14.36%，主要受惠於人工智慧、高效能運算及雲端服務需求增溫，帶動出口、設備投資與企業擴產動能同步成長。尤其半導體及電子產業持續受惠國際科技大廠資本支出擴張，進一步凸顯台灣供應鏈於全球科技產業不可取代的重要地位。

面對市場快速變化與產業趨勢演進，投資策略的重要性也同步提升。00410A永豐台灣科技趨勢主動式ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）透過主動投資機制，由專業投研團隊持續追蹤科技產業發展脈絡，依據企業競爭力、獲利成長潛力及產業趨勢變化調整投資布局，聚焦半導體、AI伺服器、電子零組件、網通設備及雲端基礎建設等核心領域，藉由靈活選股提升掌握產業成長機會的能力。

AI產業發展已不再只是硬體建置議題，而是逐步延伸至資料中心、軟體應用、企業數位轉型及智慧製造等多元領域，相關商機有望持續擴散。在此背景下，具備技術優勢、產業地位及獲利能力的企業，可望持續受惠於新一波科技升級趨勢。

展望未來，儘管全球市場仍可能受到利率政策與國際情勢變化影響而出現波動，但隨著AI應用逐漸產生實質經濟效益，市場關注焦點將更著重企業基本面與獲利成長能力。台灣科技產業憑藉完整供應鏈優勢與創新研發實力，仍具備長期競爭力，投資人可透過主動式ETF參與科技產業升級與創新發展所帶來的投資機會。

請注意：本資料所提及之個股、指數、投資標的等，僅為舉例說明之用，不代表任何基金必然之投資，亦不代表任何投資之推薦。

【永豐台灣科技趨勢主動式ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可向本公司或銷售機構索取，或於本公司官網、公開資訊觀測站查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非公開說明書提及之投資資產或標的。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，又投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，企業與產業僅為舉例說明，非為基金必然之投資，不代表未來實際績效，亦無獲利保證之意圖，過去之績效亦不代表未來績效之保證，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本公司依其所訂投資策略進行基金投資。本基金所面臨之投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、其他投資標的或特定投資策略之風險等。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見公開說明書。類股過度集中之風險：股市表現常受到各種因素影響，如特定主流類股的形成，造成市場資金的集中化效應，然產業的循環週期或非經濟因素影響可能導致價格出現劇烈波動，使基金淨值在短期內出現較大幅度之波動，故可能產生類股過度集中之風險。產業景氣循環之風險：由於各產業循環周期不同，其中有些產業可能因供需結構而有明顯之產業循環週期，致使其股價經常隨著公司營收獲利之變化而有較大幅度之波動，使基金淨值在出現較大幅度之波動。本基金為主動式交易所交易基金，主要投資於從事科技事業上市或上櫃股票（含承銷股票）、興櫃股票，透過基本面負向排除、質化綜合精選及量化篩選輔助建構整體投資組合，尋求長期穩健超額報酬率，本基金之風險報酬等級 RR5。RR係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，另綜合考量前述各項主要投資風險，及參考中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所訂分類標準等，風險報酬分類為 RR1-RR5 五級，數字愈大代表風險愈高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金掛牌前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止之期間，基金價格波動所產生之折/溢價之風險。本基金掛牌後，將依臺灣證券交易於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金自掛牌日起之申購，本公司將依本基金「現金申購買回清單」所載之「每現金申購基數約當市值」乘以一定比例，加計申購手續費，向申購人預收申購價金。本基金自成立日起至掛牌日前（不含當日），本公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。本基金掛牌後之買賣成交價格依臺灣證券交易所有關規定辦理。

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