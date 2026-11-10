00406A規模破千億、年化配息率逾16％！楚狂人揭高配息背後風險：跌幅恐超越大盤

台股首檔衝破千億規模的主動式ETF引發市場熱議。「主動中信台灣收益（00406A）」自6月11日掛牌後，僅歷時88個交易日，規模便在10月19日正式跨越千億元大關，創下台股主動式ETF最快破千億紀錄，受益人數更突破40萬人，成為僅次於00981A與00403A的第三大主動式ETF。

針對市場瘋搶其月月配與超過16%年化配息率的現象，玩股網執行長楚狂人在影音內容中深入拆解，提醒投資人高配息背後其實是「賣出選擇權」的交易機制，且伴隨更高的下檔波動風險。

楚狂人指出，一般高股息ETF配息來源主要為企業發放的現金股利，但00406A的收益分配主要來自賣出買權（Covered Call）所收取的權利金。

依照基金收益分配標準，能配發的資金被清楚劃分為兩層：第一層為股利與「收到的權利金」，第二層則是期權損益與資本利得。這項結構代表兩大意涵：

針對傳統Covered Call在大漲時會「犧牲上漲報酬、吃不到行情」的痛點，基金經理人採取了補強策略：在賣出約兩成買權的同時，配置約兩成多方台指期貨來回補漲幅。

然而，檢視最新持股部位，其股票現貨配置約86%，前五大持股依序為台積電、台光電、欣興、聯發科與奇鋐，全數為高波動的電子族群；加上持有3500多口台指期貨（權重約24%），股票加計期貨的整體曝險比例超過110%。

楚狂人分析，這種設計在指數漲至履約價前確實能緊跟甚至放大漲幅，但代價是遭遇市場系統性大跌時，現貨與期貨將同步下挫，權利金僅能抵銷極小部分損失，跌幅恐將比大盤更加凶狠。

楚狂人提醒，已持有該檔ETF領取月配息的投資人無須急於賣出，但進場前務必先釐清三大關鍵風險：

第一，配息主要依賴權利金收入，每次配息金額經理公司可自由決定，甚至有不予分配的可能 第二，每月領息不能只看入帳金額，更要緊盯淨值變化，因為淨值才是真正的投資本金 第三，該基金在台股曝險超過一倍且高度集中於電子股，屬於積極型股票資產，與穩定定存完全是兩回事

他建議，投資人若看中高配息想進場，應先評估自身能否承受大盤回檔時該檔基金跌幅更深於大盤的心理壓力，切勿為了追求配息而過度重押。

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