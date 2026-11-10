AI用電需求升溫！伊頓電力訂單年增46％ 009831布局全球電力產業鏈

AI產業投資熱潮持續，市場焦點從晶片、伺服器延伸至資料中心電力基礎建設。全球電力管理大廠伊頓（Eaton）11月3日公布第三季財報，營收達89億美元、年增28%，電力事業整體在手訂單年增46%，反映AI資料中心擴建帶動的電力設備需求，正逐步反映在企業營運表現上。

隨著AI伺服器運算密度提高，資料中心不僅需要更多電力，對配電設備、不斷電系統及散熱效率的要求也同步提升。伊頓近年積極拓展資料中心業務，並結合旗下Boyd Thermal液冷技術，從傳統電力管理延伸至高密度運算設備的熱管理市場。

值得注意的是，AI電力商機不只涵蓋重電設備，從電力生產、輸配電到核燃料供應，全球供電產業鏈也迎來不同成長機會。

以FT核心AI電力算力ETF（009831）追蹤的Solactive核心AI電力算力科技指數為例，電力布局涵蓋設備製造、售電服務及核能產業鏈，包括經營發電、輸配電與能源零售的中電控股，以及提供鈾礦與核燃料服務的加拿大卡梅科（Cameco），均可從不同環節參與全球電力需求成長。

此外，先進核能開發商Oklo則瞄準小型先進核能電廠的商業化機會，首座電廠目前規劃2028年投入商轉，但仍面臨審批、建設及商業化進度等不確定因素。

市場人士指出，AI電力投資不能將所有企業視為相同題材。設備業者須觀察訂單與交付情況，售電企業關注電價及用電需求，核能業者則涉及燃料供應與長期建設週期，各自具有不同獲利模式。

009831進一步整合電力供應、AI硬體、平台軟體及多角應用四大領域，將電力基礎建設與算力商業化納入同一投資架構。隨著AI競爭從運算效能延伸至能源供應及應用變現，全球電力產業鏈也成為觀察AI長期成長的重要方向。

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