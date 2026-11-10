00961含息跌5.4％！領先00878、00934、00940…高股息ETF績效曝光

台股歷經急跌後展開強勢反攻，國安基金宣布進場提振市場信心，9日加權指數大漲1,960.06點，收在41,661.70點，創史上第二大收盤漲點。美股隨後同步走揚，費城半導體指數勁揚6.85%，帶動市場氣氛回暖。不過，台股外資9日仍賣超900.56億元，連續八個交易日站在賣方，顯示資金面壓力尚未完全消除，也讓收益型ETF在震盪期間的抗跌能力成為市場關注焦點。

觀察11月以來高股息ETF表現，截至11月10日，FT臺灣永續高息（00961）本月含息報酬率為負5.4%，優於國泰永續高股息（00878）的負5.9%、中信成長高股息（00934）的負7.4%，以及元大台灣價值高息（00940）的負7.6%。儘管各檔ETF均受到市場修正影響，但跌幅差異也反映不同選股策略與持股結構的防禦特性。

市場人士指出，高股息ETF的投資價值不應僅以配息率衡量，尤其在股市劇烈波動時，價格跌幅可能抵銷部分配息收益。投資人若只關注現金流入帳，卻忽略淨值與市價變化，容易高估實際投資成果，因此含息總報酬及波動控制能力，更值得納入長期配置評估。

以00961為例，投資組合涵蓋金融、科技與內需產業，包括玉山金、兆豐金、上海商銀，以及華碩、廣達、台灣高鐵等企業，透過不同產業配置分散單一類股波動風險，近期相對抗跌表現也凸顯持股結構的重要性。

展望後市，台美股反彈雖有助於修復市場信心，但外資賣壓與國際科技股波動仍是觀察重點。對領息族而言，與其單純追逐高配息，不如同步檢視總報酬、持股品質及下跌風險。00961近期展現的相對韌性，也為收益型ETF的配置選擇提供不同思考方向。

ETF名稱 代號 11月以來含息報酬率 FT臺灣永續高息 00961 -5.4% 國泰永續高股息 00878 -5.9% 中信成長高股息 00934 -7.4% 元大台灣價值高息 00940 -7.6%

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