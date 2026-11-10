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AI基礎建設爆發！投信看好台股輪動向上：00918囊括6大族群受惠深

聯合新聞網／ 綜合報導
在AI基礎建設持續擴張、企業獲利上修下，台股有望震盪偏多、輪動向上，半導體、AI伺服器、PCB、ABF與記憶體等族群成為主要受惠方向。 記者余承翰／攝影
在AI基礎建設持續擴張、企業獲利上修下，台股有望震盪偏多、輪動向上，半導體、AI伺服器、PCB、ABF與記憶體等族群成為主要受惠方向。 記者余承翰／攝影

受到國際油價回落、美股四大指數全面收紅，以及市場對美國通膨壓力趨緩預期升溫影響，全球風險性資產表現回穩。尤其科技股再度成為資金焦點，激勵亞洲科技股投資氣氛回暖。

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，隨著AI產業需求持續擴散，加上企業獲利維持成長趨勢，台股在經歷短期震盪後，有機會重回基本面主導格局。

郭修誠指出，近期市場受到國際政經議題干擾，造成資金短線觀望，但從企業獲利、AI產業資本支出以及全球景氣循環角度觀察，台股中長期動能並未改變。隨著市場逐步消化不確定因素後，電子權值股可望重新扮演領漲角色。

郭修誠進一步分析，全球雲端服務供應商（CSP）對AI基礎建設投資仍維持高速成長趨勢，2027年大型資料中心資本支出預估年增率仍有雙位數水準。

包括AI伺服器、高速運算（HPC）、ASIC晶片、CoWoS先進封裝、高階PCB及ABF載板需求皆持續攀升，台灣供應鏈在全球AI產業鏈中占據關鍵地位，可望持續受惠。

郭修誠觀察近期市場資金流向指出，除了晶圓代工及AI伺服器族群外，PCB、ABF載板及高速傳輸相關個股也陸續吸引法人資金回流。

其中，受惠於AI伺服器板層數與規格全面升級，高階PCB需求快速增長，市場預估未來兩年產業產值仍具高度成長空間。ABF載板方面，受AI GPU及ASIC晶片需求帶動，高階產品供需結構改善，相關廠商獲利成長可期。

此外，記憶體產業也逐步進入新一輪上升循環。隨著HBM（高頻寬記憶體）供不應求，加上AI訓練及推論需求快速增加，帶動DRAM與NAND供需改善，市場普遍預期明年產業獲利將進一步上修，成為科技股另一重要成長動能。

郭修誠分析，目前00918持股布局聚焦於兼具獲利成長、現金流穩定及股利發放能力佳的優質企業，其中不少成份股即受惠於AI長線趨勢，包括半導體、網通、高階PCB、電子零組件及工業電腦等產業龍頭。

這些企業除了具備產業競爭優勢外，多數仍維持穩健配息政策，在市場震盪期間更能展現防禦與收益兼具特性。

從評價面觀察，台股歷經前波修正後，本益比已回到相對合理區間，而企業獲利預估持續上修，形成獲利與評價同步支撐格局。

若後續美國通膨數據符合市場預期、聯準會政策方向維持穩定，將有助提升全球資金風險偏好，帶動外資重新加碼亞洲科技股。

郭修誠認為，現階段台股可望呈現「震盪偏多、輪動向上」格局，投資主軸仍以AI長線受惠產業為核心，看好半導體、高階PCB、ABF載板、AI伺服器、網通設備及高股息優質企業表現。

對於希望兼顧資本利得與現金流需求的投資人而言，可透過兼具高股息與AI成長題材的ETF參與市場機會。

郭修誠表示，投資人布局台股時，宜以具產業趨勢成長性、獲利能見度高及股利政策穩健的企業為優先。在AI長線浪潮推動下，台灣科技產業仍具全球競爭優勢，預期台股中長期表現仍值得期待。

對於看好台灣企業獲利成長與高股息投資價值的投資人而言，不妨考量己身風險承受度，適度單筆分批投資或定期定額方式參與市場，藉由長期紀律投資掌握產業升級與企業成長所帶來的投資機會。

(表一)台股利多產業方向

投資主題受惠趨勢關注方向
AI 伺服器全球 CSP 擴大資本支出AI 伺服器、機殼、散熱
半導體AI 運算需求持續攀升晶圓代工、ASIC、CoWoS
PCB 族群高階板材需求增加高速傳輸、高層板
ABF 載板AI GPU 及 ASIC 放量高階載板供應商
記憶體HBM 供不應求DRAM、NAND、HBM 供應鏈

資料來源：彭博，各大國際研究報告，資料日期：2026/11/10

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00918大華優利高填息30

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