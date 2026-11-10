全球股市震盪、金礦股逆勢漲12.76%！009834、009835布局黃金與礦業商機

上週全球股市震盪，金礦股卻逆勢上揚！自10月30日起短短5個交易日，那斯達克100指數下跌逾4%、台股跌幅超過12%，世界金礦指數同期卻大漲約12.76%（以富時TIP世界黃金指數為代表，以上績效均以新台幣計算），反映資金正尋找AI熱門交易以外的投資機會。

貝萊德投信推出貝萊德iShares安碩世界黃金ETF（009834）及貝萊德iShares安碩世界礦業ETF（009835），結合逾30年的黃金與礦業投資研究經驗，提供投資人參與黃金及全球礦業需求成長的機會，並增加AI類股以外的配置選擇，兩檔ETF募集至11月13日。

009834、009835擬任基金經理人楊貽甯表示，AI引發市場大幅波動之際，黃金與礦業行情反而受到關注，且從長期表現來看，黃金與礦業股票的漲勢，相較實體黃金及金屬價格更為明顯。

根據彭博資料，2016年至2025年間，國際金價累計上漲約307%，同期金礦股指數漲幅達634%，超過金價兩倍；銅價上漲約166%，礦業股指數則上漲約328%，漲幅接近兩倍。隨著黃金需求持續，以及AI基礎建設、全球電氣化推升金屬需求，市場焦點逐漸從實體黃金與金屬，延伸至具備營運槓桿的金礦及礦業類股。

楊貽甯分析，金礦股在黃金多頭期間具有較高價格彈性，主要來自企業營運槓桿。當金價上漲、開採成本相對穩定，增加的收入便能進一步反映在礦商利潤上。

統計2024年至2026年，在假設2026年金價維持2025年底水準的情境下，黃金價格漲幅估計約82%，金礦商營運現金利潤增幅則可達163%，呈現約兩倍的營運槓桿效果。換言之，投資金礦股可透過企業獲利成長參與黃金行情，長期報酬有機會超越金價本身。

至於礦業市場，楊貽甯指出，長期需求已不再僅由景氣循環驅動，AI、電氣化及國防支出，都持續推升銅、鋁、鋼、鎳等關鍵金屬需求。

資料顯示，全球資料中心規模預估將從2025年的82GW增至2030年的219GW，擴大逾2.6倍。每新增1MW資料中心用電容量，約需60至75噸金屬與礦物，推估2025年至2030年新增礦產需求約822萬至1,027萬噸。然而，礦產供給難以快速跟上需求成長，成為支撐全球礦業長期投資題材的重要因素。

貝萊德投信此次推出的009834及009835，募集期間為11月9日至13日。009834追蹤富時TIP世界黃金指數，布局全球黃金與白銀礦業公司；009835追蹤富時TIP世界礦業指數，投資範圍涵蓋礦產開採、金屬加工、設備及零組件，參與AI、電氣化與基礎建設帶動的資源需求。

兩檔ETF分別聚焦黃金長期需求及全球關鍵礦業產業鏈，提供投資人不同於傳統股債資產的配置選擇。

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