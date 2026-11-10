台股重挫5.69%！「第四法人」越跌越買 0050、台積電定期定額雙創高

台股10月面臨高檔震盪拉回，單月重挫5.69％，但在行情劇烈回檔之際，小資族與存股族等「第四法人」卻展現強勁的「越跌越買」韌性。儘管10月受到雙十節等國定假日影響導致交易天數減少，全市場定期定額投資金額仍逆勢衝破新高，其中護國神山台積電（2330）與市值型ETF指標元大台灣50（0050）的定期定額交易戶數更雙雙刷新歷史紀錄。

在個股定期定額方面，台積電10月戶數增加8,368戶，一舉衝上241,218戶，月增率達3.59％，穩坐個股冠軍並改寫歷史新猷，玉山金、兆豐金、鴻海等傳產與金融權值股則多數呈現持平或衰退。

IC設計龍頭聯發科成為盤面大黑馬，單月戶數大增1,815戶至12,203戶，月增率高達17.47％，排名更從9月的第13名強勢超車第一金來到第10名；金融股內部也出現消長，富邦金單月小幅成長1.74％至15,859戶，名次上升至第6名。

ETF市場的吸金力道同樣強勁。元大台灣50單月狂增33,890戶，總戶數首度突破130萬大關來到1,309,883戶，月增率為2.66％，持續創下歷史新高紀錄。在排名爭奪上，老牌高股息ETF元大高股息（0056）單月增加11,946戶至344,256戶，月增3.60％，正式超車微幅衰退1.09％的國泰永續高股息（00878），奪回亞軍寶座。

此外，群益台灣精選高息（00919）單月暴增逾2萬戶至197,217戶，月增率達11.77％；凱基台灣TOP50（009816）戶數亦月增11.74％至118,520戶，展現高人氣。海外與科技型ETF表現也不俗，富邦科技（0052）、富邦NASDAQ（00662）及復華台灣科技優息（00929）單月增幅分別達到3.39％、5.41％與7.70％。

法人指出，10月份台股大盤大跌超過5％，且適逢連續假期使營業天數縮水，但定期定額金額與戶數不減反增，顯示散戶與長線資金已逐步具備機構法人的穩定力量；存股族不再隨市場波動恐慌殺出，反而利用回檔拉回之際積極平攤持有成本，定期定額源源不絕的活水，已成為台股震盪之際最具支撐力的定海神針。

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