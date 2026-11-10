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0056、00878、00919...台股下殺誰最扛？這1檔僅跌5％電子股比重成防禦分水嶺

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
台股重挫期間，三檔季配高股息ETF以00919最抗跌，主因是電子股比重較低、金融股占比高，搭配部分成分股逆勢上漲，撐住整體表現。記者余承翰／攝影 廖賢龍
台股重挫期間，三檔季配高股息ETF以00919最抗跌，主因是電子股比重較低、金融股占比高，搭配部分成分股逆勢上漲，撐住整體表現。記者余承翰／攝影 廖賢龍

季配三雄這波抗跌表現如何？0056、00878、00919，誰比較撐得住呢？

10/6~11/6這一個月，台股加權報酬指數下跌20.31%。大家熟悉的這3檔季配高股息ETF雖然也跟著下跌，但都比大盤少跌，彼此的跌幅也有明顯差距。

群益台灣精選高息（00919）這段期間含息下跌5.22%，國泰永續高股息（00878）下跌9.04%，元大高股息（0056）則下跌11.14%。

三檔之中，00919跌得最少，比00878少跌3.82個百分點，比0056少跌5.92個百分點，和大盤的差距更來到15.09個百分點！

在這次統計的90檔台股股票型ETF中，00919排在第8名，00878排第15名，0056則排第18名。

都叫高股息，為什麼遇到同一波下跌，表現會差這麼多？把持股攤開來看，就能找到一些線索。

單看00919與00878，電子股比重就相差約18.8個百分點。以11/6持股來看，00919約有54%配置在金融股，電子股約占27.5%，00878的電子股則約占46.3%。

同樣是高股息ETF，背後的產業配置卻不一樣。這波電子股承受較大的下跌壓力，也是兩檔表現拉開差距的一條線索。

再看0056，同日的電子股比重約49.4%，也高於00919。

這波金融保險類指數下跌1.00%，半導體類指數卻下跌20.99%。光是這兩個產業的跌幅就差了不少，也難怪資金放在哪裡，會影響整檔ETF的表現。

不過，金融股也不是每一檔都上漲，電子股也不是全部下跌。再看看個別持股，就更清楚了！

像中信金這段期間逆勢上漲7.31%，以10/6約10.35%的持股權重乘上期間股價漲幅估算，提供約0.76個百分點的正貢獻。

長榮、長榮航也分別上漲4.23%與4.93%，替組合帶來一些支撐，和碩與聚陽同樣繳出正報酬。

另一邊，廣達下跌12.89%，以期初約10.55%的權重估算，拖累約1.36個百分點，華碩也下跌14.10%。金融股中的國泰金、富邦金、台新新光金，這段期間同樣有下跌。

從持股權重和這段期間的股價表現，可以看到哪些成分股為00919的表現帶來助力，也更了解這檔ETF在這波回檔中相對抗跌的原因。

不過，這裡是用期初權重估算，和基金實際的報酬貢獻可能會有些差異，所以只是供大家參考。

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台股 電子股 00919群益台灣精選高息 00878國泰永續高股息 0056元大高股息

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