009834募集開跑！不配息波動達45％ 稀飯揭回測：大漲超過150％但風險高

這兩年黃金市場話題不斷，除了金價受到關注，挖金礦的公司也成為投資焦點。

提到買黃金，大家可能不算陌生，多數人會先想到金條、金飾、黃金存摺，或是追蹤金價的ETF，但其實也能透過金礦股，參與黃金開採企業的獲利與成長。

貝萊德投信推出的（009834）貝萊德iShares安碩世界黃金ETF（證券簡稱：貝萊德世界黃金），就是讓台灣投資人一次布局全球金礦股的ETF。它買的不是黃金本身，而是從事黃金開採等相關業務的公司，因此除了金價，企業的開採成本、產量與經營表現，也會影響股價走勢。

009834基本資料

貝萊德世界黃金（009834）正在募集中，募集期間為2026年11月9號（一）至11月13號（五），成立日以官方公告為準，預計於2026年12月1號（二）上市。發行價格15元，最低申購金額為新臺幣15,000元整或其整倍數。

009834為全球金礦股指數型ETF，追蹤富時TIP世界黃金指數，成分股62檔，每年3月、9月定期審核，風險報酬等級為RR5。

009834不配息，將基金收益全數再投入淨值。

009834的擬任經理人為楊貽甯，保管銀行為元大商業銀行。經理費：規模100億元（含）以下0.78%，超過100億元時0.68%。保管費：規模100億元（含）以下0.12%，超過100億元時0.10%。

同樣在11/9~11/13募集的貝萊德ETF還有009835貝萊德世界礦業，它投資的是銅、鐵礦砂、鋁等金屬礦業股，想比較兩檔的差異，可以參考：009835貝萊德世界礦業完整介紹

009834投資策略

009834是一檔指數型ETF，採原則上完全複製法，上市後投資指數成分股的總金額原則上不低於淨資產的90%。

最重要的一件事：009834不持有實體黃金，也不是黃金期貨，而是投資全球金礦、銀礦等貴金屬礦業公司的股票。

金價是礦商的營收來源，開採成本相對固定，所以金價上漲時，礦商的獲利可能被放大。反過來，金價回落時，金礦股也可能跌得更深。開採成本、礦區政治風險、罷工與併購，也會讓股價和金價走得不一樣。

富時TIP世界黃金指數由富時羅素（FTSE Russell）與臺灣指數公司合作編製，基期為2015年9月18號，2026年7月27號才正式發布。

第一步：從全球股票出發

母體為富時全球全市值指數，涵蓋已開發與新興市場的大、中、小型股，但排除在埃及、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯、印度及中國A股掛牌的股票。

第二步：產業篩選

保留ICB貴金屬與採礦（551030）類別，再依TRBC業務分類，留下金礦、銀礦與多元採礦公司。前十大裡的惠頓貴金屬、皇家黃金，主要透過權利金與串流合約向礦場分潤，自己不挖礦，但同樣屬於這個類別。

第三步：全部納入、單一公司上限10%

符合條件的公司全部納入，依自由流通市值加權，單一公司權重上限10%，超出的部分在同一業務類別內重新分配。

第四步：每年3月、9月定期審核

每年3月、9月定期審核，在審核月第三個星期五收盤後實施，下週一生效。權重上限是在定審時設定，之後會隨股價變動，兩次定審之間個股權重可能短暫超過10%。

台股裡同樣和黃金有關的ETF，定位各不相同：期元大S&P黃金（00635U）投資黃金期貨，直接跟著金價走。

兆豐美國黃金（009832）也投資金礦股，但只買美國掛牌的公司、採半年配。009834則涵蓋全球金礦商、不配息，報酬來源是礦商的獲利與股價，波動也會比金價本身更大。

同一個傘型的貝萊德世界礦業（009835），投資的則是銅、鐵礦砂、鋁、鋼鐵等工業金屬公司，和009834的金礦股定位不同。

009834前十大成分股

009834追蹤指數的前10大成分股分別為伊格爾礦業、紐蒙特、巴里克礦業、惠頓貴金屬、英美黃金阿散蒂、金羅斯黃金、北方之星資源、皇家黃金、科爾礦業、泛美白銀，加總占整體約65.2%，資料日期為2026/9/18。

前4大都落在10%上限附近。這些是指數成分股，不是基金的實際持股，基金成立後的持股以官方公告為準。

國家分布以加拿大59.4%最高，其次是美國18.5%、澳洲9.0%、南非7.7%、英國3.7%、中國1.8%，資料日期為2026/9/18。加拿大占將近6成，是因為許多全球大型金礦商在多倫多掛牌。

產業分布為黃金93.6%、白銀及其他6.4%，主力是金礦股。

想把投資範圍從金礦延伸到銅、鐵礦砂等工業金屬，可以看看009835貝萊德世界礦業的成分股，前十大以必和必拓、力拓、自由港麥克莫蘭等礦商為主：009835貝萊德世界礦業前十大成分股

009834配息機制

009834不配息，將基金收益全數再投入淨值，不會進行收益分配，因此也不會有除息、配息紀錄。

如果你買ETF是為了穩定的現金流，009834不是這類產品。它比較適合想參與金礦股資本利得的你。

009834績效

009834還沒有成立，尚無績效，目前只能參考追蹤指數的過去表現。

要特別注意的是，富時TIP世界黃金指數2026年7月27號才發布，之前的數字全部是回測，也就是用現在的規則倒推算出來的結果，並不是真的有基金這樣操作過。

依FTSE Russell指數月報，富時TIP世界黃金指數（台幣）近1年總報酬為27.0%，近3年與近5年的累積總報酬則分別達270.3%、289.2%。

逐年來看，2021、2022年分別下跌13.1%、1.3%，2023、2024年則上漲10.4%、21.0%，到了2025年更大漲155.4%，是近5年累積報酬的重要來源。不過，亮眼的累積漲幅，不代表每年都能有相同表現。

金礦股的波動也相當明顯。指數近1年波動度為45.3%，期間從高點到後續低點的最大跌幅達36.7%。若拉長到近10年，最大跌幅更達50.0%，代表期間曾出現從高點腰斬的情況。

上述為指數歷史數據，包含回測資料，未扣除基金費用與交易成本，也不代表009834的實際或未來績效。投資人無法直接投資指數，ETF的實際表現也會受到費用、追蹤差異及匯率變動影響。

警語：過去績效不代表未來保證，長期投資更需要注意市場波動與個人風險承受能力，才能走得更穩健！

你吃飽了嗎？今天的餐點就到這裡囉！幫大家總結（009834）貝萊德世界黃金的3個機會點及4個注意點，一起來回味！

009834總結

009834機會點

一檔布局全球金礦龍頭：截至2026/9/30，指數涵蓋62檔全球金礦、銀礦與多元採礦公司，橫跨加拿大、美國、澳洲、南非與英國，不需要另外開立海外券商帳戶，也不用逐一研究各國礦業個股。

金價上漲時的獲利槓桿：礦商的開採成本相對固定，金價上漲時每盎司利潤可能放大，報酬彈性是黃金期貨ETF沒有的特性，適合看好金價中長期走勢的投資人。

編製規則透明、單一公司設上限：符合產業條件的公司全數納入，單一公司權重上限10%，每年3月、9月定期審核，換股依規則進行，不受經理人主觀判斷影響。

009834注意點

不是實體黃金，波動高於金價：009834持有的是礦業公司股票，股價除了金價，還受開採成本、礦區政治風險與公司經營影響。

指數近1年波動度45.3%、近10年最大回落-50.0%，為截至2026/9/30的回測數字，風險報酬等級為RR5。

歷史數字為回測：指數2026年7月27號才發布，之前的報酬全部是回測，且截至2026/9/30的累積報酬大幅集中在2025年單一年度，不能直接當成未來報酬的參考。

成分股與國家集中：截至2026/9/18，前4大成分股各約10.1%，前十大合計約65.2%，加拿大占59.4%，淨值容易受少數大型金礦商與加拿大市場影響。

費用、匯率與不配息：經理費0.78%+保管費0.12%（規模100億元（含）以下），另有指數授權費與上市年費。淨值會受加幣、美元等貨幣兌新臺幣影響，經理公司得從事避險交易，但不代表一定避險。009834不配息，將基金收益全數再投入淨值，不適合需要現金流的投資人。

台股已經有投資金礦股的兆豐美國黃金（009832），主要鎖定美國掛牌公司。009834則把範圍擴大至全球市場，納入多倫多、雪梨、約翰尼斯堡等交易所掛牌的金礦企業，提供不同的布局選擇。

如果你看好黃金產業，也能接受金礦股可能比金價波動更大，009834可以作為進一步研究的標的。不過，它聚焦單一產業，比較適合作為投資組合中的衛星配置，而非核心持股。

若你想參與的是金價本身的漲跌，黃金存摺或黃金期貨ETF與金價的連動會更直接，但兩者的成本與風險也不同。若希望透過定期配息取得現金流，009834的不配息設計就不符合這項需求。

009834如何申購

009834目前正在募集中，募集期間為2026年11月9號（一）至11月13號（五），每營業日下午4點前（依各銷售機構截止時間）可以申購，銷售機構以官方與各券商公告為準，最低申購金額為新臺幣15,000元整或其整倍數。

要注意的是，009834與同時募集的009835屬於同一個傘型基金，每檔各自要募到最低2億元，沒有達到就不成立，申購款會在10個營業日內退還並加計利息。

另外，基金成立後到上市前不能申購或買回，預計於2026年12月1號（二）上市；申購時的15元發行價也不等於上市後的價格，期間的淨值漲跌要自己承擔。

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