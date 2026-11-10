台股續彈 個股零股成交前五大除台積電全被ETF包辦

這兩年黃金市場話題不斷，除了金價受到關注，挖金礦的公司也成為投資焦點。 提到買黃金，大家可能不算陌生，多數人會先想到金條、金飾、黃金存摺，或是追蹤金價的ETF，但其實也能透過金礦股，參與黃金開採企業的獲利與成長。 貝萊德投信推出的（009834）貝萊德iShares安碩世界黃金ETF（證券簡稱：貝萊德世界黃金），就是讓台灣投資人一次布局全球金礦股的ETF。它買的不是黃金本身，而是從事黃金開採等相關業務的公司，因此除了金價，企業的開採成本、產量與經營表現，也會影響股價走勢。

2026-11-10 13:43