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台股續彈 個股零股成交前五大除台積電全被ETF包辦

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股10日延續昨日反彈氣勢開高，盤中一度上漲逾1,400點，投資人持續進場搶反彈，盤中個股成交前五大全數被ETF包辦，包括主動中信台灣收益（00406A）逾58萬張排名第一、群益臺灣加權正2（00685L）逾51萬張排名第二、元大台灣50正2（00631L）逾44萬張排名第三、主動統一台股增長（00981A）逾39萬張排名第四，元大台灣50反1（00632R）逾28萬張排名第五。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有959萬，群益台灣精選高息（00919）有296萬，國泰永續高股息（00878）有241萬，台積電（2330）有209萬，主動中信台灣收益有197萬，前五大有四檔ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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