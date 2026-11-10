快訊

黃仁勳認外遇前早有準備！美媒：輝達1年前聘性醜聞救火公司

台積電10月營收飆5,869億元、年增近六成 全年營收挑戰5.6兆元

14歲少女犯了什麼罪？來自維吾爾的她消失在故鄉

聽新聞
0:00 / 0:00

金礦黃金ETF怎麼買？009834、009835差在哪…黃金60％、礦業40％配置一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
貝萊德iShares推出世界黃金ETF（009834）與世界礦業ETF（009835），分別布局全球金礦股及礦業產業鏈，提供投資人多元配置選擇。中央社
貝萊德iShares推出世界黃金ETF（009834）與世界礦業ETF（009835），分別布局全球金礦股及礦業產業鏈，提供投資人多元配置選擇。中央社

黃金近年受到全球央行買盤、地緣政治及避險需求帶動，金價漲幅超過8成，而近期科技股大幅波動，連帶讓不跌反漲的金礦股成為市場關注焦點。如果想參與這波黃金與礦業趨勢，ETF該怎麼選？貝萊德iShares推出兩檔新ETF，分別是「貝萊德iShares安碩世界黃金ETF」（009834）及「貝萊德iShares安碩世界礦業ETF」（009835），讓投資人透過台股市場布局全球資源產業。

如果兩檔都想配置，可以考慮「黃金產業60%、全球礦業40%」的組合概念。009834聚焦全球黃金與貴金屬相關企業股票，009835則涵蓋銅、鐵礦砂、鋁等礦業上中下游產業鏈。不過，這個比例屬於配置構想，並非適合所有投資人可以依自己的需求調整的標準答案；兩檔也都是股票型ETF，並非直接持有實體黃金或礦產。

為什麼黃金近年特別受到關注？各國央行持續買金，是重要原因之一。根據貝萊德iShares簡報引用的世界黃金協會資料，2022年至2025年，全球央行平均每年買進約1,007噸黃金，相較2010年至2021年的年均473噸，規模增加至約2.1倍。央行買金主要考量儲備資產分散、長期價值儲存，以及降低對單一貨幣的依賴。

金價漲了，金礦股就一定跟著漲嗎？兩者確實有關聯，但不能直接畫上等號。當金價上漲、礦商開採成本相對穩定時，增加的收入有機會讓企業獲利放大，這就是所謂的「營運槓桿」，根據統計，金礦商的營運槓桿平均達2倍，因此股價漲幅往往超越金價上漲幅度。但反過來說，如果金價回落、成本提高或產量不如預期，礦商獲利與股價也可能承受更大壓力。

009834追蹤「富時TIP世界黃金指數」，涵蓋全球超過602檔成分股。根據2026年9月18日指數資料，加拿大占59.4%第一、美國18.5%第二，澳洲以9.0%排名第三，另外也布局南非、英國及中國等市場。前十大成分股包括伊格爾礦業、紐蒙特公司、巴里克礦業公司，以及澳洲北方之星資源，讓投資人不用逐一研究海外金礦股，也能參與全球黃金產業。

至於009835，追蹤的是「富時TIP世界礦業指數」，共有超過905檔成分股，投資範圍比黃金礦業更廣。指數前十大企業包括必和必拓、力拓、自由港麥克莫蘭及嘉能可等，業務涵蓋鐵礦砂、銅、鋁及其他礦產資源。隨著AI資料中心、電網及能源設備持續建設，相關金屬需求也受到市場關注。

兩檔ETF的預計發行價格均為每單位新台幣15元，採新台幣計價、不配息設計，風險報酬等級同為RR5。基金淨資產價值在100億元（含）以下時，年經理費率均為0.78%、保管費率0.12%；超過100億元後，分別降為0.68%及0.10%。

如果想分散參與黃金與全球礦業，009834和009835提供了不同的產業切入點。不過，兩者都會受到原物料價格、企業經營及股市波動影響，配置前仍要確認自己的投資目標與風險承受能力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009834貝萊德世界黃金 009835貝萊德世界礦業 ETF 央行 漲幅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國安基金宣布護盤！李永年曝「點火」才是關鍵 示警依舊有機會打第二隻腳

0050布局台積電還不夠？009831補足全球AI電力、雲端與軟體商機

009826與VT漲跌不同步！VALU追蹤同指數也有落差 原因曝光

威剛（3260）庫藏股喊買隔天取消！法規限制曝光 股民直呼太離譜

相關新聞

0056、00878、00919...台股下殺誰最扛？這1檔僅跌5％電子股比重成防禦分水嶺

季配三雄這波抗跌表現如何？0056、00878、00919，誰比較撐得住呢？ 10/6~11/6這一個月，台股加權報酬指數下跌20.31%。大家熟悉的這3檔季配高股息ETF雖然也跟著下跌，但都比大盤少跌，彼此的跌幅也有明顯差距。 （00919）群益台灣精選高息這段期間含息下跌5.22%，（00878）國泰永續高股息下跌9.04%，（0056）元大高股息則下跌11.14%。 三檔之中，00919跌得最少，比00878少跌3.82個百分點，比0056少跌5.92個百分點，和大盤的差距更來到15.09個百分點！

009834募集開跑！不配息波動達45％ 稀飯揭回測：大漲超過150％但風險高

這兩年黃金市場話題不斷，除了金價受到關注，挖金礦的公司也成為投資焦點。 提到買黃金，大家可能不算陌生，多數人會先想到金條、金飾、黃金存摺，或是追蹤金價的ETF，但其實也能透過金礦股，參與黃金開採企業的獲利與成長。 貝萊德投信推出的（009834）貝萊德iShares安碩世界黃金ETF（證券簡稱：貝萊德世界黃金），就是讓台灣投資人一次布局全球金礦股的ETF。它買的不是黃金本身，而是從事黃金開採等相關業務的公司，因此除了金價，企業的開採成本、產量與經營表現，也會影響股價走勢。

金礦黃金ETF怎麼買？009834、009835差在哪…黃金60％、礦業40％配置一次看

貝萊德推出009834與009835，分別布局全球黃金與礦業；黃金60%、礦業40%僅是配置構想，兩者皆屬股票型ETF，須留意市場波動風險。

009826與VT漲跌不同步！VALU追蹤同指數也有落差 原因曝光

009826、VT與VALU雖追蹤同一指數，因上市市場交易時段不同，反映區間錯開，短期漲跌出現落差；009826另受匯率與追蹤指數差異影響。

0050布局台積電還不夠？009831補足全球AI電力、雲端與軟體商機

009831聚焦全球AI電力、硬體、雲端與軟體，補足0050以台灣大型股為主的布局，但兩者仍受科技景氣影響。

台股大跌散戶狂撿！0050人氣居冠、00406A狂增32萬人：免稅優勢成關鍵

近期台股可說是相當不平靜，從10月時的5萬點「近關情怯」，再到11月6日收盤跌破4萬點，且光是近一週（10/30～11/6）大盤就足足蒸發了5,218點，股海變化莫測，無人能知曉下一刻會發生什麼事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。