金礦黃金ETF怎麼買？009834、009835差在哪…黃金60％、礦業40％配置一次看

黃金近年受到全球央行買盤、地緣政治及避險需求帶動，金價漲幅超過8成，而近期科技股大幅波動，連帶讓不跌反漲的金礦股成為市場關注焦點。如果想參與這波黃金與礦業趨勢，ETF該怎麼選？貝萊德iShares推出兩檔新ETF，分別是「貝萊德iShares安碩世界黃金ETF」（009834）及「貝萊德iShares安碩世界礦業ETF」（009835），讓投資人透過台股市場布局全球資源產業。

如果兩檔都想配置，可以考慮「黃金產業60%、全球礦業40%」的組合概念。009834聚焦全球黃金與貴金屬相關企業股票，009835則涵蓋銅、鐵礦砂、鋁等礦業上中下游產業鏈。不過，這個比例屬於配置構想，並非適合所有投資人可以依自己的需求調整的標準答案；兩檔也都是股票型ETF，並非直接持有實體黃金或礦產。

為什麼黃金近年特別受到關注？各國央行持續買金，是重要原因之一。根據貝萊德iShares簡報引用的世界黃金協會資料，2022年至2025年，全球央行平均每年買進約1,007噸黃金，相較2010年至2021年的年均473噸，規模增加至約2.1倍。央行買金主要考量儲備資產分散、長期價值儲存，以及降低對單一貨幣的依賴。

金價漲了，金礦股就一定跟著漲嗎？兩者確實有關聯，但不能直接畫上等號。當金價上漲、礦商開採成本相對穩定時，增加的收入有機會讓企業獲利放大，這就是所謂的「營運槓桿」，根據統計，金礦商的營運槓桿平均達2倍，因此股價漲幅往往超越金價上漲幅度。但反過來說，如果金價回落、成本提高或產量不如預期，礦商獲利與股價也可能承受更大壓力。

009834追蹤「富時TIP世界黃金指數」，涵蓋全球超過602檔成分股。根據2026年9月18日指數資料，加拿大占59.4%第一、美國18.5%第二，澳洲以9.0%排名第三，另外也布局南非、英國及中國等市場。前十大成分股包括伊格爾礦業、紐蒙特公司、巴里克礦業公司，以及澳洲北方之星資源，讓投資人不用逐一研究海外金礦股，也能參與全球黃金產業。

至於009835，追蹤的是「富時TIP世界礦業指數」，共有超過905檔成分股，投資範圍比黃金礦業更廣。指數前十大企業包括必和必拓、力拓、自由港麥克莫蘭及嘉能可等，業務涵蓋鐵礦砂、銅、鋁及其他礦產資源。隨著AI資料中心、電網及能源設備持續建設，相關金屬需求也受到市場關注。

兩檔ETF的預計發行價格均為每單位新台幣15元，採新台幣計價、不配息設計，風險報酬等級同為RR5。基金淨資產價值在100億元（含）以下時，年經理費率均為0.78%、保管費率0.12%；超過100億元後，分別降為0.68%及0.10%。

如果想分散參與黃金與全球礦業，009834和009835提供了不同的產業切入點。不過，兩者都會受到原物料價格、企業經營及股市波動影響，配置前仍要確認自己的投資目標與風險承受能力。

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