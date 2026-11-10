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009826與VT漲跌不同步！VALU追蹤同指數也有落差 原因曝光

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
009826與VT的比較時段相差8.5小時，VT與VALU則相差4.5小時，加上匯率及追蹤指數等因素，ETF短期漲跌幅可能不同。記者曾原信／攝影
009826與VT的比較時段相差8.5小時，VT與VALU則相差4.5小時，加上匯率及追蹤指數等因素，ETF短期漲跌幅可能不同。記者曾原信／攝影

之前被問到，VTVALU追蹤同一個指數，為什麼常常漲跌不同呢？

雖然這個問題已經講過很多次，但這次想換個方式說明。

可以先問一個問題：台股每天開盤4個半小時，開盤的第一個小時和最後一個小時，漲跌幅會一樣，或是方向相同嗎？相信很多人都會回答「不一定」。

那麼再把時間擴大一點，一天有24個小時，前4小時全球股市的走勢，和最後4小時的漲跌方向會一樣嗎？答案同樣是不一定。

因此，由於交易市場的開市時間不同，英國上市的VALU，漲跌反映的是英股收盤時間，也就是每天台灣時間00:30至隔天00:30的變化；美國上市的VT，則反映每天05:00至隔天05:00的漲跌。

兩者前後各相差4個半小時。這段時間內，全球股市的漲跌可能不同，自然會造成VT與VALU的漲跌幅出現差異，這是很正常的現象。

備註：如果拿昨晚的VT和今天的貝萊德世界股票（009826）相比，時間差距就更大了。

VT反映的是05:00至隔天05:00的變化，009826則是13:30至隔天13:30，前後各相差8個半小時，兩者重疊的時間只有15個半小時，走勢不同自然更不奇怪。

當然，009826還有匯率與追蹤指數不同等因素，但交易時段不同，通常是造成短期漲跌差異的最主要原因。

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 VALU VT ETF 指數 時間

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