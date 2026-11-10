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就是要長期買進！0050、0056定期定額再創新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
證交所10月最新數據元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）定期定額人數分別來到130.9萬、34.4萬，再創歷史新高紀錄。圖／聯合報資料照片
證交所10月最新數據元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）定期定額人數分別來到130.9萬、34.4萬，再創歷史新高紀錄。圖／聯合報資料照片

台股10月創高後陷入震盪，投資人持續低點加碼、長期買進。證交所10月最新數據元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）定期定額人數分別來到130.9萬、34.4萬，再創歷史新高紀錄。

據證交所10月定期定額資料，全市場規模最大0050，以及高股息規模最大0056，10月定期定額分別月增3.3萬、1.1萬，總人數來到130.9萬、34.4萬居冠、亞。0050更是已連續21周穩居冠軍。

法人指出，下半年台股多空交錯迅速，10月改寫新高後回檔，高低點差距逾5,200點，投資人面對震盪展現成熟操作策略，除了大跌時積極進場，定期定額也持續提升，透過0050、0056等大型ETF，穩定累積投入資產。

10月0050獲1,402億元淨申購，而11月初台股重挫，11月2日至11月9日共六個交易日再吸引1,440億元資金流入，顯示市場對指數投資的信心。統計今年以來至11月9日，0050、0056報酬率為50.4%、55.2%，而主動式ETF全數低於五成。

法人認為，0050無人為選股錯誤風險，且每次台股大跌後，無論是政策面、資金面，具韌性的大型權值股領頭都高度受惠，緊抱指數成為震盪行情中的投資主旋律。

同時，投資人面對台股急跌未退場，反而透過0050、0056等ETF，逆勢承接中大型權值股，形成護盤台股的正向循環，有望為後續行情再添資金動能。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

定期定額 台股 0050元大台灣50 0056元大高股息

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