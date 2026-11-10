AI基建兩大疑慮漸解 數據中心、電力股強彈 布局009819掌握長線商機

美股9日強勢反彈，四大指數全數收紅，道瓊工業指數大漲2.1%、標普500指數上漲2.3%、那斯達克指數上漲2.7%，費城半導體指數更大漲6.8%。儘管輝達執行長黃仁勳出軌共諜案讓輝達面臨調查，股價下跌4.2%，但整體市場氣氛並未因此轉弱。資金重新聚焦期中選舉後的數據中心發展前景及利率走勢，AI基礎建設相關個股全面反彈。

舉例來說，與AI算力相關的博通、邁威爾科技分別上漲8.7%、9.4%，雲端服務商Cloudflare漲逾9%，甲骨文也上漲3.1%。電力相關的美國最大核電廠營運商星座能源大漲10.4%，全球發電設備與電網巨頭奇異維諾瓦上漲7.1%。上述企業皆為中信數據及電力（009819）的主要成分股，而這也顯示前一周遭恐慌性賣壓重挫的AI基建族群，已出現明顯的逢低買盤。

009819經理人陳雯卿表示，期中選舉後，市場一度擔心民主黨重新掌握國會，可能推動更嚴格的數據中心監管，進而限制AI產業發展。不過，民主黨在參、眾兩院的席次都沒有達到推翻總統否決權所需的三分之二門檻，聯邦層級要推動重大法案仍有相當難度，後續政策變化可能更多來自地方及州政府。面對監管的不確定性，AI業者也積極調整建置策略，包括自行負擔電力成本、建立獨立供電系統，以及前往監管環境相對友善的州擴張。

陳雯卿指出，近期Google宣布投資170億美元在懷俄明州興建數據中心，並承諾自行負擔全部電力成本及相關基礎設施擴建費用，不將新增負擔轉嫁給當地社區。Google同時規劃導入702MW燃料電池設備，搭配碳捕獲與封存技術，降低對公共電網的依賴。另外，Anthropic則據報以約34億美元取得1.7GW燃氣發電機組的採購承諾，直接確保未來數據中心的電力供應。這些案例顯示，業者正透過自建能源、自行吸收外部成本等方式降低建置阻力，數據中心投資計畫並未因此停下腳步，發電設備與電力供應商的長線需求也更加明確。

另一方面，先前市場關注的另一項壓力來源—利率也出現轉機。觀察美國10年期公債殖利率在10月初攀升至逾20年高點後，近期已陸續回落。除了川普對中東衝突的立場相對放軟、油價震盪走低之外，長期資金對高殖利率美債的需求升溫，也是推動利率回落的重要原因。以10月7日美國公債標售為例，約八成標售額度由間接投標人承接，代表海外央行、主權基金及其他海外機構投資人的需求強勁，也反映5%以上的美債殖利率對機構投資人已具備一定吸引力。

展望後市，陳雯卿認為，市場近期對AI數據中心發展與高利率環境的兩大疑慮，正逐步出現正向變化。一方面，AI業者透過自建電力、承擔基礎設施成本及調整設點策略，降低政策與能源供應對數據中心建置的限制。另一方面，美債殖利率自高點回落，有助緩解企業融資壓力，並帶動風險資產評價回升。後續若數據中心建置持續推進，利率也延續回落趨勢，市場原先擔憂的兩項壓力有機會進一步緩解，投資人可斟酌評估加速累積部位。

陳雯卿建議，看好AI基建長線商機的投資人，可透過009819一次布局數據中心與電力兩大領域的代表企業。從算力晶片、雲端服務到發電設備與電力供應，都能參與AI基礎建設的長期成長動能。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。