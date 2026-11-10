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0050布局台積電還不夠？009831補足全球AI電力、雲端與軟體商機

聯合新聞網／ 綜合報導
元大台灣50（0050）聚焦台灣大型企業，FT核心AI電力算力ETF（009831）則布局全球AI電力、硬體、雲端及軟體應用，提供不同的產業配置選擇。聯合報系資料照
元大台灣50（0050）聚焦台灣大型企業，FT核心AI電力算力ETF（009831）則布局全球AI電力、硬體、雲端及軟體應用，提供不同的產業配置選擇。聯合報系資料照

台灣ETF市場持續擴張，元大台灣50（0050）憑藉大型權值股布局，成為不少投資人長期定期定額的核心選擇。不過，隨著人工智慧（AI）產業從晶片製造，逐步延伸至資料中心建設、電力供應與企業應用，投資機會也不再局限於台灣科技股。對已經持有0050的投資人而言，如何進一步參與全球AI產業鏈，成為資產配置的新課題。

0050追蹤臺灣50指數，涵蓋台灣大型上市企業，科技權值股在其中占有重要地位。台灣在全球半導體、AI伺服器及電子零組件供應鏈具有競爭優勢，但AI產業的獲利來源並非只有硬體製造，隨著AI基礎建設持續擴張，電力設備、能源供應及雲端服務也逐漸受到市場關注。

以AI資料中心建設為例，全球電力管理大廠伊頓（Eaton）第三季電力事業整體在手訂單年增46%，反映資料中心與電力基礎建設需求。加拿大卡梅科（Cameco）則透過鈾礦與核燃料業務，參與核能供應鏈，顯示AI帶動的能源需求，也為相關產業創造新的投資機會。

另一方面，AI產業正從「建置算力」走向「使用算力」。微軟透過Copilot等企業AI工具拓展服務市場，Google則以雲端平台提供AI運算與應用服務。相較於晶片及硬體設備銷售，平台與軟體企業更重視客戶使用量、訂閱收入及服務變現能力，讓AI產業的成長動能進一步延伸至應用端。

FT核心AI電力算力ETF（009831）追蹤Solactive核心AI電力算力科技指數，將全球AI產業鏈區分為電力供應、硬體設備、平台軟體及多角應用四大領域，布局範圍涵蓋輝達、博通等運算相關企業，以及電力設備與AI服務產業鏈，提供投資人參與全球AI不同獲利環節的選擇。

從ETF投資策略來看，0050與009831並非互相取代。0050主要布局台灣大型上市企業，009831則聚焦全球AI產業鏈，涵蓋晶片運算、電力供應、雲端平台與軟體應用。對希望擴大AI投資範圍的投資人而言，兩檔ETF的差異在於市場布局及產業涵蓋程度，而不只是持有不同的股票。

不過，0050與009831仍可能同時受到科技景氣、AI資本支出及市場評價變化影響，增加ETF檔數也不代表一定能降低投資風險。對已持有0050的投資人而言，評估009831是否適合納入投資組合，關鍵在於能否補足原有部位較少涵蓋的電力、雲端及軟體應用領域，而非單純增加AI相關持股。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 009831FT核心AI電力算力 台積電 布局 ETF 不配息

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