半導體ETF績效分化！00891近半年跌3％勝00927、00892 配息率達5.1%

全球主要股市經過一周的修正後，市場重新檢視基本面，費半9日漲近7%，激勵台股10日漲勢。法人表示，全球半導體規模有望從2026年的6761億美元成長到2035年的1.27兆美元，不論是民主黨或共和黨勝選，AI都會持續發展中，而AI浪潮也將推升晶片需求，半導體市場也將加速擴張，長期成長趨勢明確，建議定期定額或逢低布局。

11月以來，股市震盪加劇，AI類股評價也同步修正，但台灣半導體ETF人氣不墜。群益半導體收益（00927）、中信關鍵半導體（00891）11月以來日均成交量均達4.5萬張以上。進一步觀察兩檔ETF的報酬表現，雖然近半年報酬率均由正轉負，但00891相對抗跌，報酬率為-3%，00927則為-4%，顯示00891在市場逆風中展現較佳韌性。

另一方面，中信關鍵半導體（00891）與富邦台灣半導體（00892）將於本月中除息，00891每單位擬配1.55元，以9日收盤價30.65計算，單期配息率約5.1%，年化來到20%以上。投資專家表示，對成長型ETF而言，配息僅是配菜，主要還是得看總報酬，以近半年總報酬來看，00891報酬-3%，但00892同期報酬率則-13%，居五檔台灣半導體之後段班。

另一方面，根據彭博統計，台積電、聯發科、健策、創意等四家半導體公司，2027年EPS均有望較2025年成長逾100%，其中聯發科、健策及創意的EPS更有望突破150元，顯示AI浪潮持續轉化為企業獲利成長。

展望後市，中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，近期受到估值與部位調整影響，盤勢波動較為劇烈；但從基本面來看，訂單與獲利並未同步下滑。後續可以持續觀察雲端業者是否削減資本支出，來判斷是否有實際對晶圓代工或先進封裝形成利空，否則半導體產業的中長期成長動能仍具支撐。

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