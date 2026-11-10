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台股大跌散戶狂撿！0050人氣居冠、00406A狂增32萬人：免稅優勢成關鍵

聯合新聞網／ 謝宜孝
台股大跌之際，ETF人氣未降反升，0050續居榜首，00406A則因月配息、權利金免稅與波動行情受青睞，人氣暴增成市場新焦點。記者胡經周／攝影
台股大跌之際，ETF人氣未降反升，0050續居榜首，00406A則因月配息、權利金免稅與波動行情受青睞，人氣暴增成市場新焦點。記者胡經周／攝影

近期台股可說是相當不平靜，從10月時的5萬點「近關情怯」，再到11月6日收盤跌破4萬點，且光是近一週（10/30-11/6）大盤就足足蒸發了5,218點，股海變化莫測，無人能知曉下一刻會發生什麼事。

在上下震盪、動輒千點的行情下，ETF人氣榜是否會因此出現大洗牌呢？

表1：2026年10月——台股ETF人氣排行

排名

名稱（代號）

本月人氣（人）

前月人氣（人）

單月人氣增減（人）

單月人氣變化（%）

1元大台灣50（0050）3,874,0093,557,229316,7808.91%
2元大高股息（0056）1,776,5931,670,875105,7186.33%
3國泰永續高股息（00878）1,748,2201,681,37466,8463.98%
4群益台灣精選高息（00919）1,509,1821,484,02825,1541.69%
5凱基台灣TOP50（009816）1,007,482929,40478,0788.40%
6主動統一台股增長（00981A）1,002,387931,55170,8367.60%
7主動統一升級50（00403A）802,274816,720-14,446-1.77%
8富邦台50（006208）742,709712,53530,1744.23%
9主動中信台灣收益（00406A）547,631221,095326,536147.69%
10復華台灣科技優息（00929）500,729460,11540,6148.83%

註：

1.本期受益人數資料截至2026.11.06

2.數值以四捨五入取至小數點第2位

資料來源：集保所、各投信

整理：謝宜孝

6檔ETF人氣易位！0056、00878陷「人氣二哥」爭奪戰

在大漲大跌、劇烈波動的股海裡，前3大的人氣王者依舊是由元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）和國泰永續高股息（00878）拿下，當中0050以387萬人持續蟬聯、人氣持續緩增。

不過有趣的是，身為不同世代的高股息ETF，00878與0056，本次再度出現相互易位的情況，上個月00878超越0056重新拿回人氣二哥之位，不過時隔一個月，0056又再度拿回亞軍，兩檔受益人數差距非常小、目前不到3萬人，這場人氣老二爭奪拉鋸戰還在持續當中。

除了0056和00878名次更迭外，近1個月還有變動的還有：凱基台灣TOP50（009816）和主動統一台股增長（00981A），前者上升一名至第5位。

主動中信台灣收益（00406A）則是掛牌以來首度入榜、位居第9。

復華台灣科技優息（00929）則跌落第十，原先最末位的富邦科技（0052）人氣則跌出榜外。

愈跌愈買、這檔比0050更狂？主動式超新星：00406A人氣激增147%

在過去一個月的人氣表現上，主動中信台灣收益（00406A）這檔主動式ETF，以單月人氣成長逾32萬人、月增幅高達147.69%的驚人成績首度擠入榜中，除了奪下單月人氣成長王之外，亦是人氣榜中「第3檔」的主動式ETF，成了近期市場的人氣超新星。

而在台股近一週（2026.11.02-11.06）暴跌之時，部分ETF出現股民愈跌愈買、「彎腰撿鑽石」的奇特現象；而在暴跌當週人氣狂增的，除了最廣為人知的0050外，另一檔最顯著的就是00406A了！

表2：台股暴跌當週人氣增減變化

名稱（代號）

週人氣變化

週人氣增減幅

元大台灣50（0050）132,4443.54%
元大高股息（0056）23,6391.35%
國泰永續高股息（00878）36,6902.14%
群益台灣精選高息（00919）10,4460.70%
凱基台灣TOP50（009816）14,8331.49%
主動統一台股增長（00981A）32,0503.30%
主動統一升級50（00403A）9,2181.16%
富邦台50（006208）15,1912.09%
主動中信台灣收益（00406A）92,02120.20%
復華台灣科技優息（00929）10,2152.08%

註：台股暴跌當週時間為2026.11.02～11.06

資料來源：集保所

整理：謝宜孝

以絕對數字來說，0050大跌當週新增13萬多人、為榜中之最，不過因為基數較大的關係，當週增幅只有3.54%。

而同期間00406A受益人數竟激增高達9萬多人、增幅20.20%，以一檔人氣總數僅有54萬多人來說，這暴增的幅度和速度並非等閒之輩。

00406A在紅什麼？

時至今日，主動式ETF推陳出新早已不是什麼新鮮事，甚至市場還出現疲乏的狀況，新科ETF募集的熱度也不如以往。而一檔今年6月才掛牌、成立至今也只有短短幾個月的00406A，為何快速拿下股民芳心？

1.三面向布局關鍵成長潛力企業

00406A透過產業成長（關鍵趨勢產業）、公司成長（股利具成長性）及股價成長（股價動能與獲利能力等指標）等三大面向，並搭配主動操作策略，多層次檢視未來股價具潛在上升動能之標的，在追求收益之時，同時能掌握台股長期資本利得增長機會。

簡單來說，就是主動捕捉那些「前景看好、股價動能強、股利優渥」的成分股並進行布局，這也是很多主動式ETF的投資策略，嚴格來說目前並無法看出太大差異，畢竟還是得用整體績效表現，才能看出誰才是真正有料。

2.月配息＋掩護性買權

月配息的主動式ETF數量有愈來愈多的趨勢，不過筆者認為00406A人氣暴漲最關鍵原因，就在於它的掩護性買權。

以一般股票型ETF來說，配息來源主要為：成分股上漲所產生的資本利得，以及成分股股利，但00406A在配息來源的上則多了「權利金」。

「掩護性買權」是一種結合現貨與選擇權的投資策略，由於選擇權權利金與隱含波動率具有正向關聯，在其他條件不變下，當市場預期波動度升高，選擇權權利金通常也會隨之提高，為基金創造額外收益來源。

對於看好台股長期AI成長趨勢、但又擔憂短線市場修正的投資人而言，這類策略提供了一種不同於傳統股票型ETF的投資選擇。

尤其在股價區間震盪的環境下，有機會透過持續收取權利金、增加收益來源，並緩衝部分股票部位的下跌風險。

3.權利金免課二代健保、免所得稅

此外，依現行稅法規定，選擇權權利金在稅務上屬「證券期貨交易所得」，目前停徵所得稅，也不在二代健保補充保費的股利所得（代號54C）課徵範圍。

而00406A自掛牌以來的配息結構中，不少期數的配息皆來自於權利金，故具有稅制上的收息優勢。不過也不一定每次配息結構中的權利金占比都是100%，這部分也可多留意。

◎本文為獨家授權，請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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謝宜孝

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