國內ETF規模突破11.6兆 廷豐發表METIS AI系統 深度解析績效品質

國內ETF市場規模突破11.6兆元，投資人對商品績效及風險分析的需求日益提升。廷豐金融科技看準市場趨勢，正式發表「METIS績效品質多維度解析系統」，導入AI人工智慧與量化分析技術，從傳統績效評量、績效品質歸因到風險測度，提供ETF更全面的專業分析，讓投資人不再只看報酬率排名，也能深入了解績效背後的形成原因及投資管理能力。

廷豐金融科技此次並與國立臺北科技大學吳牧恩教授主持、由國科會補助的產學合作研究計畫團隊，以及《理財周刊》共同簽署三方合作備忘錄（MOU），結合金融科技、學術研究與市場資訊傳播，推動ETF績效品質分析。合作分工方面，廷豐金融科技負責METIS系統技術研發、產品規劃及市場推廣；北科大研究團隊提供學術研究方法與量化分析觀點，協助精進分析架構；《理財周刊》則負責市場資訊轉譯、觀察及投資教育，讓專業量化成果轉化為投資人容易理解的參考資訊。

廷豐金融科技指出，傳統ETF績效評估多以報酬率、波動度及夏普比率等指標為主，但單一數據往往難以完整呈現投資組合的績效來源，也無法充分反映基金經理人的投資管理能力。因此，METIS以AI人工智慧及量化分析為核心，建構三大分析構面，包括「傳統績效評量」、「績效品質歸因」及「風險測度預示」，從投資結果、操作行為到潛在風險，提供多層次分析視角。

其中，績效品質歸因整合五大關鍵面向，包括基準指標比較、選股能力、進出場時機、個股權重配置及持股水位控制，進一步拆解影響投資績效的因素，協助辨識績效究竟來自選股能力、操作時機，或資產配置策略。同時，透過多面向風險測度，觀察投資組合及市場環境中的潛在風險，讓績效評估不再侷限於報酬數字。

廷豐金融科技董事長吳懷恩表示，METIS不僅是一套AI績效分析系統，也是公司深化金融科技與量化研究布局的重要一步。未來將透過產學合作，持續精進ETF績效歸因及風險分析架構，並規劃建立ETF績效品質定期揭示機制，依不同商品類型、投資策略及市場環境，系統化呈現績效表現、形成因素、投資管理行為與風險特徵。

廷豐金融科技強調，期望透過持續研究與系統優化，協助投資人及金融機構在比較ETF商品時，從單純追逐報酬率，進一步掌握績效品質、投資策略及風險差異，打造具有專業分析能力與市場參考價值的平台，並朝國際專業分析標準接軌。

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