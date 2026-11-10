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高股息ETF抗跌力差很大！00961含息跌3.2％、00406A跌28％…績效差距曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
台股震盪，高股息ETF績效分化，00961含息跌3.2%，00406A跌28%，凸顯配息率與總報酬的差異。記者曾原信／攝影
台股震盪，高股息ETF績效分化，00961含息跌3.2%，00406A跌28%，凸顯配息率與總報酬的差異。記者曾原信／攝影

高股息ETF近年掀起配息競賽，月配、季配及高年化配息率成為吸引投資人的重要訴求。不過，當台股出現劇烈修正，投資人也開始發現，即使持續領取股息，仍可能面臨資產縮水。11月9日台股雖大漲近2,000點，不同收益型ETF的含息績效卻出現明顯差距，讓高股息ETF的抗跌能力再度受到關注。

以10月6日收盤價為比較起點，統計至11月9日，在選列的10檔符合11月除息及成交量條件的台股ETF中，富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF（00961）含息總報酬為負3.2%，相較主動中信台灣收益（00406A）的負28%，兩者相差24.8個百分點。若觀察11月以來表現，00961下跌5.4%，00406A則下跌13.5%，顯示不同選股策略在市場修正期間的績效差異。

高配息不等於高報酬，也不代表一定抗跌。ETF配發現金後，淨值會相應調整，若投資組合未能持續創造收益或資本利得，即使定期領息，整體資產仍可能縮水。因此，評估高股息ETF不能只比較配息金額，更應觀察含息總報酬、企業獲利品質及資產成長潛力。

00961的選股策略除了股利條件，也納入企業獲利能力、ESG風險及股東權益報酬率（ROE）成長。根據11月4日持股資料，玉山金、兆豐金及上海商銀等金融股合計占20.07%；華碩、廣達、緯創及聯強等科技相關企業合計占28.07%，另布局興富發、鈊象與台灣高鐵，透過跨產業配置兼顧收益與成長。

市場人士認為，對長期領息族而言，穩定現金流固然重要，但維持資產價值同樣不可忽視。00961在此次統計期間相對抗跌，也凸顯高股息ETF的評估重點不應只有配息率，還須檢視選股策略、含息總報酬及自身風險承受能力，才能在領息與長期資產累積之間取得平衡。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00961臺灣ESG永續高息 00406A主動中信台灣收益 ETF 績效

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