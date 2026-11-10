主動式ETF近一年輸市值型！怪近期下跌？周冠男駁：經理人應先減碼

台股近期劇烈震盪，主動式ETF的績效再度成為討論焦點。政治大學教授周冠男8日在臉書發文指出，自己日前轉貼一篇台灣主動式ETF過去一年整體表現不如市值型ETF的文章，卻有人認為，主動式ETF只是受到近期股市大跌拖累，等市場重新上漲，績效就有機會超越大盤。對此，他直言「這個說法是錯的」，強調市場長期並不容易被打敗。

周冠男表示，投資人願意支付更高費用給主動式ETF經理人，期待的就是不論市場上漲或下跌，都能創造優於大盤的表現。他反問：「在漲的時候賺幫我更多，跌的時候也要比市場表現好，不是嗎？」並指出，主動式ETF最多可持有30%現金部位，若經理人真能靈活判斷行情，理應在下跌前降低股票部位，提高現金比例，以爭取優於市場的績效。

他進一步質疑，既然投資人已付費委託專業經理人操作，難道還需要自己「主動進出」主動式ETF？周冠男認為，相關研究早已指出，多數主動式基金長期表現落後市場，投資人卻仍不斷嘗試挑戰。他也以「書裡面都跟你說撞牆頭會痛了，你還是硬要撞」形容這種現象，再度強調長期投資與指數化投資的觀念。

貼文引發不少討論，有人幽默留言「大家是付了高額經理費 請經理人幫忙撞頭的」，也有人比喻「都叫計程車了，司機還要請教你開車技巧跟認路」。另一名投資人則表示「...付錢買主動式ETF，然後投資人還要自己操盤，這是什麼概念」，呼應周冠男對主動式ETF投資人仍須自行擇時的質疑。

除了幽默回應，也有人提出不同角度的討論。有留言指出「長期績效本來就包含上漲和下跌時期，對長期投資者而言，整個波段的績效比上漲時期的漲幅更重要」。另有投資人詢問科技型ETF是否值得持有，周冠男回應，若看好科技股未來表現，確實可以增加配置，但前提是投資人必須具備研究能力、時間與工具，並自行評估相關風險。

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