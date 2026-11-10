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00934、00406A台股暴跌後買省104萬！月領6萬股息試算曝光
台股近期劇烈震盪，卻也讓部分投資人看見低檔布局機會。一名投資人在Dcard分享，若以每月領取6萬元股息為目標，選擇00934與00406A兩檔ETF，原本在台股接近5萬點時，需要準備約406萬元，但上週股市重挫後，相同張數的買進成本降至約302萬元，價差高達104萬元，讓他直呼終於等到抄底時機。
原PO試算，若持有中信成長高股息（00934）59張，每月可領取約29,500元；搭配主動中信台灣收益（00406A）221張，每月約可領30,498元，合計每月股息約59,998元。以其提供的價格估算，兩檔ETF在高點與低點買進的成本相差約104萬元，也讓他感嘆「歷史總是驚人的相似」，認為自己等到了期待已久的進場機會。
不過，這項試算是以特定配息金額與買進價格為基礎，不代表未來每月都能穩定領取6萬元。ETF配息可能隨收益、淨值及配息政策調整，股價也可能持續下跌，因此買進成本降低，不等於已經確認市場底部。
貼文引發熱烈討論，有人感嘆「現在有現金的都是狠人」，也有人分享「上週直接解定存 買00934跟00891」，另有投資人表示手上仍保有現金，選擇先觀察市場走勢。
但也有不少人對反彈保持警戒，直言「等下禮拜 才能確定是真漲 或者只是死貓跳」、「先分批，還不知道低點在哪」，也有人提醒成交量尚未明顯放大，後續仍可能回測低點。這波行情雖讓低檔買進的投資人節省不少本金，但能否真正抄底，仍有待市場走勢驗證。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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