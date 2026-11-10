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009834、009835兩檔ETF募集中！布局黃金與礦業股…股添樂：分散科技股投資風險

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
貝萊德iShares安碩世界黃金ETF（009834）與貝萊德iShares安碩世界礦業ETF（009835）準備募集，兩檔均以相關企業股票為投資標的，而非直接持有實體黃金或原物料，提供投資人不同產業的配置選擇。記者余承翰／攝影
貝萊德iShares安碩世界黃金ETF（009834）與貝萊德iShares安碩世界礦業ETF（009835）準備募集，兩檔均以相關企業股票為投資標的，而非直接持有實體黃金或原物料，提供投資人不同產業的配置選擇。記者余承翰／攝影

台灣能夠買到的ETF越來越多元了，最近有2檔定位特別的ETF準備募集，一檔是黃金相關、一檔是礦業相關，分別是貝萊德世界黃金（009834）與貝萊德世界礦業（009835）。

009834世界黃金ETF買的不是實物黃金，而是投資全球主要黃金礦商與生產商，與金價高度相關。背後邏輯是當黃金需求受各國央行拉動，對於具有營運槓桿的金礦企業是長線利多。

009835世界礦業ETF也不是直接投資銅、鋁、鋼鐵這些資源，而是它們背後的礦商與加工產業，鎖定的是當全球AI基建浪潮與工業需求快速成長，上游資源的投資價值。

這2檔ETF適合誰？

其實就是面向看好黃金、原物料的投資人。過去如果想參與黃金、原物料行情，通常會想到相關ETF，或是期貨等衍生性商品。但這2檔提供另一種選擇，就是買進背後的礦商與加工企業，透過企業獲利成長參與原物料行情。

不過要注意的是，這類公司的股價除了與原物料報價有高度相關外，波動也會比較大。例如：當黃金處在多頭，礦商的利潤增幅可能高於金價漲幅；反過來，遇到修正拉回也會比較深。

2檔本質上仍是股票型 ETF，雖然投資邏輯與一般科技股不同，但同樣會受到股市波動與景氣循環影響，定位上比較適合作為衛星持股。例如不想全部都壓科技股，想有一塊擺在不同產業增加投資組合的多元性，那就可以納入考慮。

雖然最近很多人已經加到只剩吃飯錢了，不過特別在這種市場悲觀的時間點，這類冷門ETF有時候反而能交出意想不到的績效。像是過去一周市場主要跌科技股，不過同期間黃金逆勢上漲3.7%，金礦相關ETF可以漲10%以上。

◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009834貝萊德世界黃金 009835貝萊德世界礦業 ETF 科技股

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