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009826久違大淨申購2.3萬張！全球股市震盪 散戶持續進場

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
全球股市近期走弱，貝萊德世界股票（009826）卻迎來約2.3萬張淨申購，市場觀察散戶買盤與ETF溢價情況，後續申購動能能否延續仍待觀察。記者曾學仁／攝影
全球股市近期走弱，貝萊德世界股票（009826）卻迎來約2.3萬張淨申購，市場觀察散戶買盤與ETF溢價情況，後續申購動能能否延續仍待觀察。記者曾學仁／攝影

全球股市下跌...

貝萊德世界股票（009826）迎來久違的23,000張的淨申購，其實上周五散戶也買進很多，但自營商之前已經屯太多股數，所以只小小申購一點，今天散戶又大淨買一萬多張，有一定溢價的狀況下帶來大量申購。

再看這狀況會不會維持下去。

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

編按：

貝萊德世界股票（009826）是一檔以全球股票市場為投資範圍的ETF，布局近40個國家、上千檔股票，涵蓋美國及其他主要市場。相較集中投資單一國家的ETF，009826透過跨國分散配置，降低對單一市場表現的依賴，但仍會受到全球股市漲跌影響。

另外，009826採取不配息設計，將投資組合收到的股利持續投入基金，讓投資人透過淨值成長累積長期報酬。

這檔ETF可直接以新台幣在台股市場交易，不必另外換匯或透過複委託買進海外ETF，適合希望參與全球股市、偏好長期累積資產的投資人。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 不配息 ETF 散戶 淨值

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