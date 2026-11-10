009826久違大淨申購2.3萬張！全球股市震盪 散戶持續進場

全球股市下跌...

貝萊德世界股票（009826）迎來久違的23,000張的淨申購，其實上周五散戶也買進很多，但自營商之前已經屯太多股數，所以只小小申購一點，今天散戶又大淨買一萬多張，有一定溢價的狀況下帶來大量申購。

再看這狀況會不會維持下去。

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