00406A股價連跌、配息恐縮水？收益平準金反增33％ 最新淨值組成曝光

主動中信台灣收益（00406A）近期股價持續走弱，11月9日雖然強彈6.86%，收在7.32元，但仍低於7月30日的8.06元，也讓不少存股族擔心，股價跌成這樣，未來配息會不會跟著縮水？不過，從最新公布的基金淨值組成來看，收益平準金不減反增，成為市場關注焦點。

根據基金公布的資料，00406A在7月30日的收益平準金為0.06元，到了11月6日增加至0.08元，增幅約33.33%。不過，同期間資本平準金從負2.05元降至負3.21元，基金淨值也由8.01元降至6.87元，顯示收益平準金雖然增加，整體淨值仍明顯下滑。

至於投資人最在意的配息，00406A在6月每單位配發0.128元，8月、9月及10月則連續三次配發0.138元，近期配息金額並未縮水。若以10月配息0.138元、11月9日收盤價7.32元計算，單次配息率約1.89%，。

收益平準金增加，不等於基金真的賺得更多，也不能直接解讀成未來配息更有保障；收益平準金主要與基金申購、買回時的會計調整有關，是否能持續配息，仍要看基金實際收益、可分配來源及後續配息決策，不能只靠單一數字判斷。

00406A屬於主動型ETF，經理人可以依照市場變化調整持股，但不代表一定能避開下跌行情。

對存股族來說，目前可以確認的是，收益平準金比7月底增加，近期三次配息金額也維持一致；至於接下來會不會縮水，仍要觀察後續配息公告與基金淨值變化，不能只看配息率變高，就認為股價下跌沒有影響。

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