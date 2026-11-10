009826上市3個多月抗跌勝0050！卻缺「上漲超能力」？正是低價買入好時機

貝萊德世界股票（009826）上市三個月以來表現出抗跌超能力，三個月報酬率勝過元大台灣50（0050）因為0050崩跌一個月...

009826為何沒有「上漲超能力」？

原因是佔了六成比例的美股成長呈現停滯低迷，美股又是全世界經濟的櫥窗，所以美股不漲，009826貝萊德世界股票就不漲，附圖是標準普爾500指數，該指數覆蓋了美國約80%的公開上市公司總市值。

標準普爾500指數這幾個月在震盪衝呈現水平，反映在009826上就是暫時缺少「上漲超能力」，等到景氣輪動到美股，美股開始往上噴飛時，009826會跟著飛漲，所以目前是009826沉潛的時候，也正是低價買入的好時機。

逛街購物買電器3C，我們都會趁便宜價買入，股票則相反，投資人都喜歡在股票貴的時候拼命追高，反而在便宜價時視而不見，所以在009826低迷的時候預先買入等它漲價，就是智慧型投資人，持有10年20年以上，長期報酬率豐厚。

不過全世界股票因為分散全世界，小漲小跌是特性，但長期報酬率可能會贏過大漲後大跌更多的單一國家股票，0050就是第一個被009826三個月擊敗的對象。

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