第一金全球加密科技ETF准募 瞄準加密生態系商機

著眼全球產業趨勢、最新科技脈動、未來生活型態需求，第一金投信再度搶進主題式ETF，瞄準加密生態系商機，全新推出第一金全球加密科技ETF（009838）已正式獲准募集，鎖定挖礦、交易、託管到算力等加密生態系相關技術，隨著各國政策開放與監管制度更加完善，加密貨幣投資工具發展更趨成熟，國際大型投資銀行、法人投資機構的資產部位中紛紛納入加密貨幣工具，第一金全球加密科技ETF提供投資人參與受惠未來科技應用與獲利成長動能的主題式ETF投資新選擇。

第一金全球加密科技ETF追蹤NYSE TIP全球加密科技指數投資，該指數從全球股票篩選聚焦投入於區塊鏈與加密貨幣研發相關技術、基礎建設及應用發展的上市企業等，目前主要投資於美國企業，占比逾85%；核心產業為挖礦、交易與託管為主近80%，次要產業為半導體等，透過每季3月、6月、9月、12月個股權重調整，核心產業個股權重不超過8%，次要產業個股權重不超過4%；每半年3月、9月成份股篩選調節，新入選成份股鎖定市值大於1億美元、近三個月日均成交量大於100萬美元標的，依市值排序聚焦35檔個股進行投資。

第一金投信強調，觀察加密科技長線發展的三大機會包括加密貨幣流通、穩定幣交易，與資產代幣化的應用等，在這三大應用的發展歷程，帶來新型態貨幣流通與資產交易型態的改變，可能帶來交易時間、交易區域、交易單位不受限，還具備即時交割、低費用率、隱私及安全性強化等，應用加速落地也使得長期發展動能備受期待。

Bloomberg統計資料顯示，過去15年加密貨幣市值由10億美元，至9月底達1.8兆美元，並且被多國納入戰略儲備貨幣；VISA統計，穩定幣每月交易量，2020年9月僅160億美元，至9月底3,250億美元，成長逾19倍；另一個值得留意的發展在資產代幣化應用，包括股票、債券、不動產等皆出現代幣化新型態，目前規模達386億美元，花旗樂觀預估至2030年規模上看8.2兆美元，5年複合成長率達252.8%。

第一金投信看好加密科技長期應用趨勢仍將是未來風潮，全新推出第一金全球加密科技ETF，該檔ETF採新台幣10元發行，提供年配息機制。美國國會改選，民主黨大勝，帶來推動AI建設發展的疑慮，第一金投信提醒投資人，加密科技等具備長趨勢、未來成長潛力標的，風險與報酬具備較大波動度，全球股市面臨風險調節，加密貨幣也見價格修正，這波科技股價大幅回檔，正提供投資人握危機入市較佳進場時機。

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