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台股ETF受益人數突破2,000萬 連四周創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股上周重挫5,510點，單周跌幅12.19%，創史上最大單周跌點紀錄。但台股ETF受益人數連續四周創新高，總人數突破2,000萬大關。根據集保戶股權分散11月6日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數周增49.2萬人，總人數2,025萬人，今年增加807萬人，28檔台股ETF受益人數同步創高，以正2、高息型及市值型類型人氣相對旺。

群益臺灣加權正2ETF（00685L）經理人洪祥益表示，台股呈現高檔震盪格局，產業輪動快速，不過，台股都還具資金吸引力，營收表現佳、具題材性及成長性的個股仍有機會引領盤勢上攻，看好中長線的投資人可逢低分批布局槓桿型ETF。

群益台灣精選高息暨群益半導體收益ETF基金經理人謝明志表示，台股基本面有撐，長線來看，每次回檔都是中長線成長的布局良機。面對大盤大漲大跌的情況，投資人可以選擇有息收保護、波動相對個股低的台股高息型ETF。

凱基台灣TOP50（009816）ETF研究團隊表示，拉長時間來看，台股中長期多頭格局並未改變，預期2026年每股稅後盈餘年增率仍有雙位數高成長，領先指標修正後仍連續每月向上，台灣持續處於擴張區間。台股歷經一波修正後，本益比已來到17倍以下，評價回到合理區間上緣，可伺機分批布局，掌握台股長線成長契機。

主動中信台灣收益ETF透過主動選股布局台灣成長潛力企業，同時搭配掩護性買權策略，藉由賣出買權收取權利金，增加收益來源。當選擇權隱含波動率升高時，在其他條件相同下，有機會收取較高權利金，也因而受到投資人青睞。

群益投信台股ETF研究團隊表示，積極型投資人可以趁台股大幅回檔買入正2，但台股正2 ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水幅度會被加倍放大。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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