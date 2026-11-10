台股ETF績效回溫 槓桿型上揚逾9% 主動式、半導體也同步大漲逾7%

台股重挫後昨（9）日反彈，帶動台股ETF績效全面回溫。觀察ETF市價漲幅排行，槓桿型ETF漲勢最猛，前四名漲幅均逾9%，主動式ETF及半導體題材ETF也不遑多讓。

觀察昨日盤面結構，漲停家數高達241檔，盤面結構大幅改善，多方氣勢快速回升。在國安基金護盤效應帶動下，權值股普遍走強，南亞、聯發科、華邦電、金像電、奇鋐、台達電、大立光、鴻勁、國巨、光寶科及智邦等均強勢攻上漲停。

值得注意的是，台積電盤中扮演領漲要角，雖然尾盤漲幅略為收斂，終場仍大漲100元，漲幅達4.6%，不僅回補上周五（6日）留下的空方缺口，股價也收復至5日均線附近。後續能否有效站穩5日均線，將是觀察大盤反彈動能能否延續的重要指標。

觀察台股ETF表現，昨日漲幅前四名全由槓桿型ETF包辦，國泰臺灣加權正2以9.99%居冠，富邦臺灣加權正2以9.95%緊追在後，元大台灣50正2、群益臺灣加權正2也分別上漲9.8%、9.7%。

除了槓桿型ETF外，半導體以及主動式ETF表現也十分亮眼，包括：台新臺灣IC設計漲8.36%、主動中信台灣卓越漲8.33%、主動兆豐台灣豐收漲8.0%、主動群益科技創新漲7.61%、主動群益台灣強棒漲7.49%、主動統一台股增長漲7.46%、主動群益核心50漲7.45%、主動復華未來50漲7.44%、兆豐台灣晶圓製造漲7.4%等商品。

成交量前五強方面，由主動中信台灣收益以91.5萬張居冠，主動統一台股增長以36.1萬張排名第二，主動統一升級50以21.7萬張位居第三，第四、第五名分別為主動群益科技創新、主動復華未來50，成交量為10.5萬張、8.1萬張。

富邦投信表示，近期台股受到美國科技股震盪以及籌碼面調整影響，短線波動幅度擴大，但台灣科技產業中長期基本面並未因此改變。

主動群益核心50經理人許育誌補充，台股這波修正主要受到資金面與籌碼面影響，美國期中選舉後，市場雖對AI資料中心產生監管疑慮，但從企業競爭角度來看，AI算力布局仍是大型雲端業者維持長期競爭力的必要投資，過度放緩資本支出反而可能錯失AI商業化先機。

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