快訊

對垃圾車廣播一事致歉 廖玉蕙：越關心公共議題 越應該謹慎面對事實

聽新聞
0:00 / 0:00

AI投資下一步看什麼？ 00830經理人拆解三大變數

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
人工智慧（AI）資料中心示意圖。圖／AI生成
人工智慧（AI）資料中心示意圖。圖／AI生成

國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林表示，選後政策走向仍待觀察，市場因此重新評估AI基礎建設的推進速度，接下來可留意三大觀察重點，包括資料中心能否如期動工、融資成本是否改變，以及電力供應能否配合建置進度，此三大變數將會影響半導體需求何時反映在企業營運上。

李翰林指出，這波修正也與利率環境及前期累積漲幅有關。今年中東戰事一度推升油價，通膨壓力使主要央行在利率決策上維持審慎。另外，資料中心前期投入大、回收期較長，因此市場對於融資成本或建置時程變化較為敏感，相關股價也往往會率先反映。後續可觀察監管措施是否影響個別地區或專案，以及雲端業者有沒有因此調整整體資本支出，作為判斷半導體產業前景的依據。

台股方面，李翰林表示，台股過去一年多累積漲幅較大，電子權值股又在指數中占有較高比重，美股科技股修正時，台股指數波動也容易放大。對AI中長期發展仍持正向看法，後續可從台灣供應鏈的訂單、出貨進度與獲利展望，判斷股價變動是否伴隨企業營運轉弱。

李翰林建議，投資人可先檢視手中不同股票或ETF，是否集中在相同的科技產業。若股票比重已超出原先規劃，或近期有資金使用需求，可評估適度調整股債配置；若投資期限較長、部位仍在可承受範圍內，可依原定計畫分批投入。遇到盤勢震盪，回到自己的資金需求與配置比例做決定，有助於維持長期投資計畫。

國泰投信提醒，國泰費城半導體基金分割案投票將於11月16日截止，11月19日召開受益人會議。若議案通過並完成相關程序，原持有人的單位數將依分割比例增加，每單位淨值相應調整，持有總價值不因分割本身而改變。實際分割倍數以受益人會議決議及國泰投信後續公告為準。

在股票部位的安排上，00830聚焦美國掛牌的半導體股，若希望將產業配置延伸至台灣市場，可觀察成分股涵蓋電子、金融及電信等族群的國民ETF國泰永續高股息（00878）。11月16日亦是00878參與本次收益分配的最後買進日，預計11月17日除息、12月11日發放。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

經理人 國泰 費城半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00830受益人突破20萬戶 分割投票最後倒數

00400A 單位配息0.12元、11月5日為除息前最後申購日

AI股估值修正！00918經理人稱資金未撤離 轉向獲利與現金流

AI科技股重挫！伊頓、AMD營收逆勢成長 009831布局電力與算力雙商機

相關新聞

AI投資下一步看什麼？ 00830經理人拆解三大變數

國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林表示，選後政策走向仍待觀察，市場因此重新評估AI基礎建設的推進速度，接下來可留意三大觀察重點，包括資料中心能否如期動工、融資成本是否改變，以及電力供應能否配合建置進度，此三大變數將會影響半導體需求何時反映在企業營運上。

台股反彈 投資人加碼ETF個股成交第一00406A、零股成交第一0050

台股9日開高走高，盤中一度上漲逾2,600點，投資人進場搶反彈，盤中個股成交前五大全數被ETF包辦，包括主動中信台灣收益（00406A）逾88萬張排名第一、元大台灣50正2（00631L）逾55萬張排名第二、群益臺灣加權正2（00685L）逾51萬張排名第三、主動統一台股增長（00981A）逾34萬張排名第四，元大台灣50反1（00632R）逾26萬張排名第五。

0056存股滿5年正報酬100%！懶錢包曝27個冷熱知識：12月最常漲、這月份最虧錢

在高股息ETF百家爭鳴的台股市場中，元大高股息（0056）始終維持極高人氣，平均每8.5位股民就有一人持有。 財經YouTuber「懶錢包Lazy Wallet」日前整理出0056自2007年上市至今的27個冷熱知識，從身世背景到各項報酬數據全面拆解，指出這檔老牌高股息ETF歷經多輪牛熊考驗，長期持有展現出驚人的防禦力與成長軌跡。

正2融資終於拚對了？台股大漲逾2,000點 這4檔ETF 暴漲逾12%

國安基金宣布進場，加上限空令救市，台股9日強勢反彈，指數開高走高，一度拉升至42,349.36點，大漲2,647.72點，4檔正2ETF更是狂飆，國泰臺灣加權正2（00663L）、元大台灣50正2（00631L）、富邦臺灣加權正2（00675L）、群益臺灣加權正2（00685L），盤中漲幅逾13%，表現搶眼。

兆豐黃金礦業ETF 009832持續創高 展現黃金產業超強防禦力

全球總體經濟環境波動加劇，近期美股科技股板塊劇烈輪動，台股更面臨史詩級重挫，過度集中於單一半導體或AI科技產業鏈的投資組合，正面臨較大的修正風險。在此恐慌情緒蔓延之際，在上周大盤震盪中頻創新高後，兆豐美國黃金礦業ETF（009832）展現出與大盤「低相關」的獨特特質，不論大盤漲跌，股價持續穩健走揚、9日持續於盤中再創新高，最高漲幅逾5%、來到10.65元，成為市場上少數亮眼的防禦指標。

二胎房貸借500萬存0050能翻身？試算打臉：配息根本不夠每月倒貼5萬

面對高通膨與資產焦慮，不少年輕人動起家中長輩不動產的腦筋，甚至考慮申辦「房屋二胎」搭配信貸進場存股。 一名28歲、月薪5萬元的上班族日前便因聽信網路教學，打算以父母尚在繳納一般房貸的自用住宅辦理二胎房貸300萬元，再加上信貸200萬元，湊足500萬元全數投入0050。 房貸理財專家Ziv學長對此進行現金流壓力測試，精算後示警：若無周延規劃，投資人每個月得從微薄薪資倒貼5萬元，下場恐是全家遭債務吞噬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。