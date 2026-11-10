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百萬人次商品增至六檔 台股ETF近一周受益人普遍成長

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 記者張文玠／攝影
台股示意圖。 記者張文玠／攝影

台股近期遭遇史詩級震盪，儘管歷經外資大舉賣超，本土資金仍持續看好台股後市發展、持續逢低買進，台股ETF近一周受益人普遍呈現正成長，熱門ETF受益人也出現洗牌，百萬人次俱樂部增至六檔。

根據集保所最新統計至11月6日，台股ETF受益人前十大排名發生變化，元大台灣50（0050）持續站穩第一寶座、今年2月才上市的凱基台灣TOP 50首度躍升百萬人次俱樂部（009816），排名第五、主動統一台股增長（00981A）繼今年7月後，受益人次「回鍋」百萬受益人行列，排名第六、主動中信台灣收益則次首次突圍入榜，排名第九。

上周台股ETF受益人前十大人氣都增加，又以元大台灣50增加13.2萬人最多，主動中信台灣收益增加9.2萬人、國泰永續高股息3.6萬人、主動統一台股增長3.2萬人、元大高股息2.3萬人，富邦台50、凱基台灣TOP 50、群益台灣精選高息和復華台灣科技優息單周也都增逾萬人。

買盤積極進場下，元大台灣50、元大高股息、群益台灣精選高息、凱基台灣TOP 50、富邦台50和主動中信台灣收益的受益人都寫下歷史新高，依序為387.4萬人、177.6萬人、150.9萬人、100.7萬人、74.2萬人、5.47萬人。

法人指出，隨各投信持續發行不同類型ETF，投資人選擇也逐漸多元，市場競爭隨之激烈。目前台股ETF受益人次前十就有三檔今年才掛牌上市，可見投資人喜好如浮雲，老牌ETF儘管有名氣，倘若績效不如投資人預期，資金可能隨時撤離。

凱基台灣TOP 50研究團隊表示，面對指數快速修正與外資賣壓升溫之際，建議投資人分辨修正的性質，若基本面未見轉向，回檔屬換股與擇優加碼的時機；後續雲端業者削減投資或出口動能轉弱，才是降低持股的訊號；此外，觀察財報汰弱留強，第3季財報將檢驗調價邏輯能否轉化為毛利率，交得出數字者續抱，評價跑在獲利前面者則利用反彈調節。

統一投信投研團隊表示，長期角度來看，AI需求仍相當強勁，企業獲利仍在成長軌道，股市多頭大方向不變，短期回檔反而是長線布局良機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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