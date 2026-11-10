正2主動式ETF 魅力四射

台股昨（9）日收盤上漲1,960點，兩倍槓桿ETF漲幅高達9%以上，不過，單日漲幅最強的是第一金太空衛星（00910）的11.14%；國內投信發行ETF中，昨日漲幅前十強中，多數為正2及主動式ETF，尤其主動式ETF漲幅不遜於正2ETF表現。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，近期整體金融市場波動度加大，市場關注財報與營收數據，特別在近期AI、太空衛星股價呈現較大波動之際，市場更將觀察後續財報細節與訂單能見度等，太空衛星股偏重於中小型標的，受到市場風險偏好影響大，投資人參與太空衛星等主題類型標的動能，宜留意分散配置、長線布局策略，不妨採取定期定額、加上逢大幅回檔加碼長線投資，太空基礎建設持續推動，各大通訊巨頭與政府標案持續推展，太空衛星投資動能持續看好。

中國信託投信表示，市場將關注美國大型雲端服務商是否繼續增加AI投資，如果業者減少投資或認為AI投入需要更久才能賺錢，先前漲幅較大的相關個股可能再度回檔。台股一方面有AI需求與台積電營運支撐，另一方面受到美國利率與政策不確定性壓抑，短期可能維持較大波動。目前局勢不宜追逐短線反彈劇烈的股票，可優先留意訂單明確、獲利穩定、現金充足且股價不過度昂貴的公司，並持續觀察聯準會決策、雲端業者投資計畫及外資買賣動向。

主動群益台灣強棒ETF暨群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，市場短期雜音不改台股長線多頭格局，投資人應秉持謹慎樂觀態度審慎應對。台股都還具資金吸引力，營收表現佳、具題材性及成長性的個股仍有機會引領盤勢上攻。即便短期股價下跌主要反映期中選舉後政策的不確定性及市場對AI的擔憂。

然而，台灣企業獲利狀況依然穩健成長，研究機構持續上修台股今、明年獲利年增率至65%、30%，加上AI需求依然超過供給，長期仍正向看待。

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