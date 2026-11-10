聽新聞
0:00 / 0:00

正2主動式ETF 魅力四射

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股昨（9）日收盤上漲1,960點，兩倍槓桿ETF漲幅高達9%以上，不過，單日漲幅最強的是第一金太空衛星（00910）的11.14%；國內投信發行ETF中，昨日漲幅前十強中，多數為正2及主動式ETF，尤其主動式ETF漲幅不遜於正2ETF表現。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，近期整體金融市場波動度加大，市場關注財報與營收數據，特別在近期AI、太空衛星股價呈現較大波動之際，市場更將觀察後續財報細節與訂單能見度等，太空衛星股偏重於中小型標的，受到市場風險偏好影響大，投資人參與太空衛星等主題類型標的動能，宜留意分散配置、長線布局策略，不妨採取定期定額、加上逢大幅回檔加碼長線投資，太空基礎建設持續推動，各大通訊巨頭與政府標案持續推展，太空衛星投資動能持續看好。

中國信託投信表示，市場將關注美國大型雲端服務商是否繼續增加AI投資，如果業者減少投資或認為AI投入需要更久才能賺錢，先前漲幅較大的相關個股可能再度回檔。台股一方面有AI需求與台積電營運支撐，另一方面受到美國利率與政策不確定性壓抑，短期可能維持較大波動。目前局勢不宜追逐短線反彈劇烈的股票，可優先留意訂單明確、獲利穩定、現金充足且股價不過度昂貴的公司，並持續觀察聯準會決策、雲端業者投資計畫及外資買賣動向。

主動群益台灣強棒ETF暨群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，市場短期雜音不改台股長線多頭格局，投資人應秉持謹慎樂觀態度審慎應對。台股都還具資金吸引力，營收表現佳、具題材性及成長性的個股仍有機會引領盤勢上攻。即便短期股價下跌主要反映期中選舉後政策的不確定性及市場對AI的擔憂。

然而，台灣企業獲利狀況依然穩健成長，研究機構持續上修台股今、明年獲利年增率至65%、30%，加上AI需求依然超過供給，長期仍正向看待。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

主動式 魅力 ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

主動式ETF上周加碼TOP10金融股占多數 這檔加碼1.4萬張

台股高檔震盪！股添樂看好半導體長線 點名00891布局台積電供應鏈

買AI怕貴、買金融怕慢 這檔「雙引擎配置」ETF 雙軌驅動抗波動

AI股估值修正！00918經理人稱資金未撤離 轉向獲利與現金流

相關新聞

台股ETF受益人數突破2,000萬 連四周創新高

台股上周重挫5,510點，單周跌幅12.19%，創史上最大單周跌點紀錄。但台股ETF受益人數連續四周創新高，總人數突破2,000萬大關。根據集保戶股權分散11月6日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數周增49.2萬人，總人數2,025萬人，今年增加807萬人，28檔台股ETF受益人數同步創高，以正2、高息型及市值型類型人氣相對旺。

台股ETF績效回溫 槓桿型上揚逾9% 主動式、半導體也同步大漲逾7%

台股重挫後昨（9）日反彈，帶動台股ETF績效全面回溫。觀察ETF市價漲幅排行，槓桿型ETF漲勢最猛，前四名漲幅均逾9%，主動式ETF及半導體題材ETF也不遑多讓。

高含「積」ETF彈力十足 0052持股居冠受青睞

台股近期遭遇猛烈修正，國安基金宣布自昨（9）日起啟動史上第十次護盤，為市場注入強心針。回顧上次國安基金進場護盤紀錄，選股偏重大型科技權值股，台積電吸引逾六成護盤資金，具備高含「積」量的科技ETF值得關注。

正2主動式ETF 魅力四射

台股昨（9）日收盤上漲1,960點，兩倍槓桿ETF漲幅高達9%以上，不過，單日漲幅最強的是第一金太空衛星（00910）的11.14%；國內投信發行ETF中，昨日漲幅前十強中，多數為正2及主動式ETF，尤其主動式ETF漲幅不遜於正2ETF表現。

百萬人次商品增至六檔 台股ETF近一周受益人普遍成長

台股近期遭遇史詩級震盪，儘管歷經外資大舉賣超，本土資金仍持續看好台股後市發展、持續逢低買進，台股ETF近一周受益人普遍呈現正成長，熱門ETF受益人也出現洗牌，百萬人次俱樂部增至六檔。

兩檔主動式ETF明掛牌

台股再添資金活水。臺灣證券交易所昨（9）日表示，主動玉山關鍵科技（00413A）、主動復華台灣新星等兩檔主動式ETF，預計11月11日掛牌上市，並開放信用交易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。